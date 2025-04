Cos’è, a cosa serve e come trovarlo sullo smartphone

Il codice IMEI (International Mobile Equipment Identity) è un identificatore unico di 15-17 cifre assegnato ai dispositivi mobili al momento della produzione. Funziona come una “targa” per smartphone e tablet, consentendo di distinguere ogni dispositivo. Le prime 8 cifre, il TAC, identificano il modello e il Paese di produzione, mentre le 6 cifre successive rappresentano il numero di serie. L’ultima cifra, il check digit, è un numero di controllo calcolato con l’algoritmo di Luhn. Il codice IMEI può essere trovato digitando *#06# sul dispositivo o consultando le impostazioni, mentre nei modelli più vecchi si trova nel vano batteria o sulla confezione originale.

Il codice IMEI è importante per proteggere i dispositivi in caso di furto o smarrimento e per verificare la validità di telefoni usati prima dell’acquisto. I provider di telefonia possono utilizzare il codice per impedire l’accesso alla rete a dispositivi rubati. Se un telefono è segnalato come smarrito, il suo IMEI può essere inserito in una blacklist, bloccandone l’uso sulla rete cellulare. Controllare l’IMEI tramite servizi online consente di scoprire se un telefono è stato rubato o ha problemi di garanzia, evitando sorprese o acquisti poco sicuri.

Per trovare il codice IMEI, il modo più semplice è digitare *#06# sul tastierino. Altrimenti, su Android, il percorso è Impostazioni > Informazioni sul telefono > Stato, mentre su iPhone: Impostazioni > Generali > Info. Nei telefoni con batteria rimovibile, l’IMEI è stampato nel vano batteria. È consigliabile annotare il codice IMEI in un luogo sicuro per facilitare il recupero del dispositivo o prevenirne l’uso non autorizzato.