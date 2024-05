“Cosa voglio fare lui” Il gesto di Sonia Bruganelli per Paolo Bonolis: ha deciso così

In occasione di un’intervista rilasciata al settimanale “Confidenze”, Sonia Bruganelli si è resa protagonista di una rivelazione choc nei confronti del suo ex marito Paolo Bonolis. Dopo la separazione i due ex coniugi hanno mantenuto un bellissimo rapporto e, di recente, il personaggio televisivo ha fatto sapere di essere in cerca di una fidanzata per il celebre conduttore di Avanti Un Altro. Scopriamo insieme nel dettaglio tutte le sue rivelazioni.

Senza alcuna ombra di dubbio Sonia Bruganelli è uno dei personaggi televisivi più amati e chiacchierati nel mondo della televisione italiana. Di recente, l’opinionista è tornata ad occupare il centro della cronaca rosa e, questa volta, a renderla protagonista di un gossip è stata una dichiarazione choc fatta nei confronti del suo ex marito.

Nel dettaglio, in occasione di un’intervista rilasciata al settimanale “Confidenze”, l’opinionista de L’isola Dei Famosi si è lasciata andare ad alcune inedite rivelazioni sulla sua vita privata. Da circa un anno la donna si è separata dal suo ex marito Paolo Bonolis in merito al quale ha ironizzato dichiarando di essere in cerca di una fidanzata per lui:

Sarei felice per lui. Anzi, forse organizzerò un casting per trovargli una fidanzata.

Dopo una lunga storia d’amore durata ben 26 anni, il matrimonio tra la Bruganelli e Paolo Bonolis è giunto a termine. Nonostante la fine della loro relazione, i due hanno mantenuto un bellissimo rapporto, soprattutto per il bene dei loro figli. A prendere la decisione era stata l’opinionista de L’Isola Dei Famosi:

Serve l’intelligenza per capire che quello che conta sono i rapporti tra le persone e che gli affetti restano. Non puoi volere il male di qualcuno solo perché ha smesso di amarti. E non bisogna rovinare i ricordi belli.

Sonia Bruganelli: il presunto flirt con Angelo Madonia

Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, Sonia Bruganelli e Angelo Madonia avrebbero un flirt. In precedenza l’opinionista aveva diffuso la smentita di tale gossip affermando di aver instaurato solo un rapporto di lavoro con il noto ballerino. In ogni modo, sembra che alcuni paparazzi abbiano di nuovo avvistato i due insieme riportando la loro presunta frequentazione al centro dell’attenzione.