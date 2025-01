Cosa visitare a Trevico, il borgo del prosciutto

Incastonato a oltre 1.000 metri di altitudine, Trevico è uno dei comuni più caratteristici della provincia di Avellino, rappresentando il centro della storica Baronia di Vico. Conosciuto affettuosamente come il “borgo del prosciutto”, offre eccellenze gastronomiche, storia, bellezze naturali e tradizioni. È il comune più alto della provincia, situato nel cuore dell’Appennino campano, e la sua posizione panoramica regala viste mozzafiato. Raggiungibile in auto da Napoli tramite l’autostrada A16 e strade provinciali, è più comodo con un trasporto pianificato in anticipo, nonostante sia disponibile un servizio autobus da Avellino.

Il borgo è caratterizzato da stradine pittoresche e dal centro storico, che ospita la seicentesca Cattedrale di Santa Maria Assunta e la Torre Campanaria, da cui è possibile ammirare l’Irpinia. Palazzo Scola è un altro luogo d’interesse. Nei dintorni, escursioni e passeggiate sono popolari, soprattutto in primavera e autunno, grazie ai suggestivi colori del paesaggio.

Trevico è famosa per il suo prosciutto, prodotto che beneficia di una tradizione secolare e delle particolari condizioni climatiche locali. La lavorazione artigianale rende questo prosciutto unico e particolarmente apprezzato. È possibile degustarlo nei ristoranti e nelle botteghe del borgo, spesso abbinato a formaggi locali e pane casereccio, e durante l’anno si tengono sagre dedicate a questa specialità.

Oltre al prosciutto, i visitatori possono scoprire formaggi, salumi artigianali, castagne e piatti tipici come zuppe di legumi e paste fresche. Trevico è, quindi, un luogo autentico, ideale per chi cerca una fuga dalla vita quotidiana, mantenendo vive le tradizioni gastronomiche e culturali.