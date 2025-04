Cosa visitare a Stoccolma in 5 giorni durante le vacanze di Pasqua

Durante le vacanze di Pasqua, un viaggio a Stoccolma si rivela un’ottima scelta, grazie a tariffe convenienti. Il viaggio inizia con un volo da Milano a Stoccolma, seguito da un taxi che porta le coppie all’Elite Arcadia, un hotel situato a due km dal centro storico di Gamla Stan. Dopo aver sistemato i bagagli, il primo giorno si conclude con una cena in un pub irlandese.

Il secondo giorno è dedicato al Palazzo Reale e al centro storico. Si visita Drottninggatan, la Mårten Trotzigs Gränd e l’armeria reale, con pause per il pranzo e una passeggiata tra le attrazioni di Gamla Stan. Il secondo giorno si conclude con una cena a base di renna e una serata all’Ice Bar.

Il terzo giorno è trascorso a Vaxholm, una caratteristica cittadina dell’arcipelago, purtroppo poco animata nel periodo pasquale. Il pomeriggio si ritorna a Stoccolma, dove si visitano il Palazzo Reale, la torre Kaknastornet e le artistiche stazioni della metropolitana. La serata si conclude al ristorante The Hairy Pig.

Il quarto giorno si concentra su Skansen, un museo all’aperto, e il Museo Vasa, dove è esposta una famosa nave affondata. La giornata si chiude con una cena e una visita al Globe/Sky View.

L’ultimo giorno include una visita al municipio, seguita alla caccia di souvenir. Si termina il viaggio con il bus per l’aeroporto di Skavsta. In sintesi, Stoccolma è affascinante, ma non raggiunge le aspettative, risultando inferiore a Copenaghen. I costi per i trasporti e i ristoranti sono elevati, e un abbonamento ai mezzi è suggerito per risparmiare.