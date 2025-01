Cosa visitare a Spoleto in un giorno

Spoleto è una città dell’Umbria, situata a 396 metri sul livello del mare e con circa 40.000 abitanti. La sua storia risale alla preistoria ed è stata sede del Ducato di Spoleto. Grazie alla bellezza dei suoi vicoli, Spoleto è stata spesso scelta come set cinematografico e attualmente è il set della fiction “Don Matteo”. Uno degli eventi più significativi è il Festival dei Due Mondi, una rassegna internazionale di spettacoli di prosa, danza, concerti e mostre.

Per visitare Spoleto in un giorno, si consiglia di parcheggiare nel garage sotterraneo di Spoletosfera, da cui si può raggiungere il centro storico con scale mobili. Iniziate la visita al Teatro Romano, risalente al I secolo d.C., e al Museo Archeologico Statale, che presenta reperti dalla protostoria al periodo tardo antico. Proseguendo lungo Corso Mazzini e Via W. Tobagi, si arriva in Piazza della Signoria e, dopo una breve scalinata, si trova la Cattedrale di Santa Maria Assunta, famosa per gli affreschi di Pinturicchio e Filippo Lippi.

Continuando, si arriva alla chiesa di Sant’Eufemia e più avanti alla Rocca Albornoz, una fortezza del XIV secolo con un museo del ducato. La passeggiata panoramica include il Ponte delle Torri, un acquedotto romano-longobardo lungo 230 metri. Scendendo, si passa per Piazza del Mercato, l’Arco di Druso del 23 d.C. e l’Arco di Monterone, culminando nuovamente in Piazza della Libertà. Spoleto è facilmente raggiungibile in treno da Roma e altre città, rendendola una meta ideale per una visita.