Cosa visitare a Jaipur, l’antica capitale reale dell’India

Jaipur, la “città rosa”, è un’affascinante meta turistica nota per la sua eleganza e i suoi monumenti storici. Fondata nel 1727 da Sawai Jai Singh II, il 29° regnante del regno, Jaipur è un esempio meraviglioso di architettura progettata seguendo i principi del Śilpa Śāstra, che valorizzano la luce e il verde. La città è celebre per il suo mix di palazzi, fortezze e templi, ognuno dei quali racconta una parte della sua ricca storia culturale.

Tra le attrazioni imperdibili spicca l’Hawa Mahal, o Palazzo del Vento, costruito nel 1799, progettato per garantire privacy e ventilazione alle donne di corte attraverso i suoi balconi e le finestre colorate. Il Jaipur City Palace è un’insieme di palazzi che include il Chandra Mahal e Mubarak Mahal, e al suo interno ospita musei che conservano la storia della famiglia reale.

Il Jantar Mantar, un osservatorio astronomico, è un capolavoro ingegneristico e patrimonio dell’umanità UNESCO, mentre il Jal Mahal, il Palazzo sull’Acqua, affascina con la sua posizione sul lago Man Sagar. Non da meno è il Birla Mandir, dedicato alle divinità induiste, e l’Amber Fort, maestosa fortezza che domina il paesaggio circostante.

Infine, l’Albert Hall Museum custodisce tesori storici e culturali del Rajasthan, offrendo ai visitatori un viaggio nella storia indiana. Anche se raggiungere Jaipur dall’Italia non è diretto, le reti ferroviarie indiane e i voli per New Delhi facilitano l’accesso a questa splendida città ricca di storia e cultura.