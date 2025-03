Cosa visitare a Budapest in 4 giorni

Budapest, la capitale ungherese, è una città affascinante da visitare in qualsiasi periodo dell’anno. Questa guida offre un itinerario di 4 giorni per scoprire il meglio della città. La prima tappa è l’arrivo all’hotel Star Inn, situato a pochi minuti dalla piazza principale. Si consiglia di esplorare Budapest a piedi, poiché molte attrazioni si trovano nelle vicinanze e la città è sicura.

Il primo giorno si inizia con una passeggiata verso il Ponte delle Catene, seguito dalla visita al Palazzo Reale e al Bastione dei Pescatori, che offre una vista spettacolare. Si prosegue con un giro sull’Isola Margherita, un’area verde ideale per sport e svago. La serata si conclude con una cena a Vorosmarty Ter, godendo dell’atmosfera serale della città.

Il secondo giorno è dedicato alle Terme Szechenyi, rinomate per la loro bellezza. Dopo una giornata di relax nelle piscine termali, si fa una crociera serale sul Danubio per ammirare Budapest illuminata.

Il terzo giorno include la visita alla Sinagoga ebraica, al mercato coperto e alla Statua della Libertà. Si prende il tempo per passeggiare tra le vie principali e godere di ambienti caratteristici.

L’ultimo giorno è riservato alla visita del Parlamento, prenotata in anticipo. Si torna all’Isola Margherita per una gita in bicicletta e una visita alla Basilica di Santo Stefano. Dopo aver pranzato in un McDonald’s, si parte per l’aeroporto, lasciando Budapest dopo un viaggio positivo e ricco di esperienze indimenticabili. La città si dimostra accogliente, vivibile e sicura, pronta per essere esplorata.