Cosa vedono i cani in televisione? Scopriamolo insieme!

L’osservazione dei cani mentre guardano la televisione rivela comportamenti affascinanti e variegati. Recenti ricerche condotte dall’Università di Auburn, in Alabama, hanno evidenziato che le reazioni degli animali allo schermo non sono influenzate dalla razza, ma piuttosto dalla loro personalità.

I cani presentano diverse modalità di interazione con i programmi televisivi. Alcuni osservano attentamente il display, mantenendo un atteggiamento calmo e ricettivo, mentre altri mostrano segni di ansia e nervosismo, cambiando stanza se la televisione è accesa. Lo studio ha esaminato come i cani reagiscono a vari stimoli, inclusi suoni di altri animali, rumori come clacson o campanelli, e oggetti in movimento.

Particolare interesse è stato riservato ai suoni dei cani, che attirano notevolmente la loro attenzione. In effetti, quasi la metà degli esemplari tende a rispondere ad un cane che abbaia in televisione, spesso iniziando ad abbaiare a loro volta. Alcuni cani, inoltre, non comprendendo come le immagini possano scomparire, si mostrano curiosi, cercando di capire dove siano andate a finire.

I cani più energici reagiscono attivamente agli oggetti in movimento, mentre quelli più ansiosi potrebbero percepirli come una minaccia. I risultati suggeriscono che alcuni cani siano in grado di distinguere tra realtà e finzione, con una percezione definita dagli studiosi come “realtà aumentata”; essi trasformano l’immagine bidimensionale in una tridimensionale.

Infine, mentre alcuni proprietari lasciano la televisione accesa per compagnia ai loro animali, non tutti i cani la apprezzano e per quelli più ansiosi potrebbe rappresentare un fattore di stress.