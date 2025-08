Cosa vedere stasera in TV il 6 agosto 2025 tra fiction e film

Mercoledì 6 agosto 2025 promette una serata televisiva ricca di opzioni per tutti i gusti. Dai contenuti di intrattenimento ai film, la programmazione è variata e adatta a tutta la famiglia.

Su Rai 1, la serata inizia con il game show “Reazione a catena” alle 18:45, seguito dal TG1 e dal programma nostalgico “Techetechetè”. Il piatto forte della serata è rappresentato dalla serie in prima TV “Simon Coleman” con gli episodi 3 e 4 della seconda stagione, mentre dopo le 23:00, verrà trasmesso il film drammatico “Qualcosa di speciale”.

Canale 5 offre il game show “La ruota della fortuna” alle 20:38, prima di passare alla serie “Sissi 4” alle 21:43, che continua a raccontare le avventure dell’imperatrice d’Austria.

Su Rai 2, la serata è dedicata all’intrattenimento poliziesco con “Rocco Schiavone 4” trasmesso alle 21:20, seguito da “Storie di donne al bivio” per approfondire le scelte cruciali nella vita delle donne.

Rete 4 si cimenta con la serie “Delitti ai Caraibi” alle 21:31, un format poliziesco ambientato in scenari paradisiaci. Invece, Italia 1 presenta “NCIS – Unità Anticrimine” e “Max Working – Lavori in corso” per gli appassionati di azione.

Per coloro che cercano ulteriori alternative, i canali tematici offrono “Mina Settembre” su Rai Premium, i thriller di Giallo, e film di vari generi su La7d e Iris.

L’offerta di oggi è completata da produzione che spazia da serie avvincenti a film drammatici, rendendo il mercoledì sera un appuntamento imperdibile per gli spettatori.