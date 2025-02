Cosa vedere a Roma in 3 giorni: attrazioni imperdibili e attività da svolgere

Roma, la Città Eterna, è una delle destinazioni imperdibili, ricca di storia e bellezze. Ecco un itinerario di 3 giorni per esplorarla al meglio.

Giorno 1: Iniziamo con Città del Vaticano. Si consiglia di visitare la Basilica di San Pietro al mattino presto per evitarne la folla. La basilica, risalente al IV secolo e ristrutturata nel Rinascimento, offre capolavori come la cupola di Michelangelo e la Pietà. I Musei Vaticani, sede della Cappella Sistina, meritano una prenotazione online per saltare la fila. Prendendo Via della Conciliazione si raggiunge Castel Sant’Angelo, con una vista panoramica su Roma. Nel pomeriggio, passeggiate a Piazza Navona, famosa per le sue fontane barocche, e Campo de’ Fiori, noto per il suo mercato e la vivace vita notturna.

Giorno 2: Questo giorno è dedicato alla Roma antica. Il Colosseo, simbolo della città, è da visitare prenotando i biglietti in anticipo. Proseguendo, si trova l’Arco di Costantino e i Fori Imperiali, testimonianze dell’antico potere di Roma. La giornata si conclude al Vittoriano, con un’ascensione in cima per una vista mozzafiato, seguita da una visita al Campidoglio con i suoi importanti musei.

Giorno 3: L’ultimo giorno inizia a Piazza di Spagna e prosegue verso la Fontana di Trevi, dove si può lanciare una monetina. Dopo, si visita il Pantheon, un capolavoro architettonico. Nel pomeriggio, esplorate Trastevere, celebre per le sue stradine e trattorie tradizionali. Non dimenticate di provare le delizie gastronomiche locali in una delle storiche trattorie.

Con questo itinerario, Roma saprà incantarvi con la sua storia e bellezza.