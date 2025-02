Cosa vedere a Bologna in un giorno: attrazioni imperdibili e piatti da assaporare

Bologna è una città ricca di storia e cultura, nota come la Dotta per la sua università, la Rossa per i tetti di terracotta e la Grassa per la sua cucina. Il centro storico è un tesoro da esplorare a piedi, con piazze medievali, portici Patrimonio dell’Umanità e torri storiche. Un itinerario ideale per un giorno include diverse attrazioni imperdibili.

Iniziamo da Piazza Nettuno, dominata dalla celebre fontana realizzata da Giambologna, simbolo del potere papale. Poco distante si trova Piazza Maggiore, cuore pulsante della città, circondata da magnifici edifici come la Basilica di San Petronio. Nonostante la facciata incompiuta, è una delle più grandi basiliche al mondo.

Proseguendo, i portici di Bologna offrono un’esperienza architettonica unica e riparo in tutte le stagioni. Passando per Via dell’Archiginnasio, si giunge al portico di San Luca, il più lungo, che porta al Santuario. I portici sono anche il luogo perfetto per gustare i famosi tortellini in brodo o le tagliatelle al ragù, accompagnati da un bicchiere di Lambrusco.

Le Due Torri, la Torre degli Asinelli e la Torre della Garisenda, sono emblematiche dell’identità bolognese, con la prima che offre una vista panoramica dopo aver salito 498 gradini. Non lontano c’è Piazza Santo Stefano, con le suggestive Sette Chiese, che riflettono le radici cristiane della città.

Infine, non si può concludere la visita senza un passaggio al Mercato delle Erbe, che rappresenta l’autenticità gastronomica bolognese, ideale per un aperitivo con mortadella di Bologna IGP e crescentine. Bologna offre un concentrato di arte, cibo e emozioni per una giornata indimenticabile.