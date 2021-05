Sta per prendere il via l’Apple WorldWide Developers Conference (WWDC), la conferenza internazionale degli sviluppatori, che quest’anno si terrà dal 7 all’11 giugno prossimi. Il grande raduno del mondo Apple sarà nuovamente sospeso nell’iperspazio a causa della pandemia, ma il programma sarà ugualmente ricco e interessante, con oltre 200 sessioni e laboratori, curati da un migliaio di esperti della Mela Morsicata. La novità di quest’anno sarà l’apertura dei “Pavillions”, degli spazi virtuali, “padiglioni” appunto, dove gli sviluppatori potranno partecipare a sessioni, laboratori e attività su argomenti specifici, accanto agli immancabili forum dove trovare risposta alle migliaia di domande che gli sviluppatori vorranno porre per risolvere quesiti di natura eminentemente tecnica. A chiudere l’evento ci sarà la consegna degli Apple Design Awards, che “celebreranno l’arte creativa, l’artigianato e i risultati tecnici degli sviluppatori Apple”.

Quali saranno probabilmente le novità che Tim Cook annuncerà nel suo keynote di apertura? Molte riguarderanno i sistemi operativi, sono attese la nuova versione dell’iPadOS, nato solo due anni fa e che dovrebbe sempre più distanziarsi dall’iOS dal quale è nato, sia in termini di look che di user experience. Da tempo è in test il nuovo macOS, che dovrebbe portare il numero 12, con alcune nuove app (soprattutto Health) e la possibilità di customizzare il centro di controllo. Sono attese nuove funzioni per l’Apple Watch, anche in questo caso l’app Salute dovrebbe essere al primo posto, ma molte incertezze circondano lo smartwatch della Mela. Più probabili annunci di nuovo software per Apple TV, prodotto sul quale l’azienda sta concentrando ultimamente molta attenzione. E sul fronte hardware? Non c’è nessuna regola da rispettare, in alcuni anni il WWDC è stato teatro di presentazioni esaltanti, in altri no, quindi è lecito attendersi tutto e niente. Alcuni sostengono che potrebbero riguardare nuovi processori, visto il successo dell’M1, altri parlano di un nuovi MacBook Pro. E poi ci sono gli AirPods, che non hanno aggiornamenti dal 2020 (se non contiamo l’arrivo dei supertop AirPods Max), e che sarebbero perfetti ora che Apple Music è passato all’ascolto in alta qualità “lossless”. L’ultimo capitolo riguarda i servizi in abbonamento, che hanno assunto sempre maggiore rilevanza nell’offerta di Cupertino, quindi è facile prevedere qualche novità anche su questo fronte. Tra i “bookmaker” si punta su Stocks+, Mail+, Maps+ e Health+ ma, ovviamente, nulla è certo, anche se tutti questi servizi renderebbero certamente più interessante il passaggio al pacchetto “Apple One” per molti consumatori.

Queste le ipotesi, poi ci sono le “visioni”, sviluppate online da chi studia con attenzione anche le sfumature della comunicazione della Apple per fare “predizioni” accurate. L’invito al WWDC 2021 vede in primo piano il volto di un Memoji, icona personalizzata che può essere spedita ad altri in forma statica o animata. In questo caso il Memoji indossa degli occhiali, e questo ha aperto il campo all’ipotesi dell’arrivo degli Apple Glass, che appare però altamente improbabile.