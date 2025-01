Cosa succede se vengono infettati e come prevenirlo

Negli ultimi tempi, l’influenza aviaria ha suscitato preoccupazione anche tra i proprietari di gatti, poiché il virus H5N1 può colpire anche i felini. Questa malattia infettiva, causata da virus della famiglia dell’influenza aviaria, colpisce principalmente gli uccelli, ma i gatti possono essere vulnerabili a questa variante. I gatti infetti possono sviluppare gravi sintomi neurologici, come cecità e convulsioni, con un tasso di mortalità stimato oltre il 60%. È fondamentale riconoscere i sintomi, che possono includere febbre, stanchezza, perdita di appetito, difficoltà respiratorie, occhi irritati e diarrea. Se si sospetta un’infezione, è essenziale consultare un veterinario tempestivamente, poiché le conseguenze possono essere molto gravi, portando a complicazioni agli organi interni o alla morte.

Attualmente, non esiste una cura specifica per l’aviaria nei gatti, ma si possono usare farmaci antivirali per controllare i sintomi. La tempestività dell’intervento veterinario è cruciale per aumentare le possibilità di recupero. È importante anche adottare misure preventive durante le epidemie, come tenere il gatto lontano da uccelli infetti, monitorare la sua salute e proteggere gli uccelli domestici. Inoltre, si consiglia di evitare di nutrire i gatti con carne di pollo crudo, frattaglie, uova crude e latte, poiché potrebbero essere contaminati. La cautela è necessaria, specialmente dopo il recente caso di influenza aviaria riscontrato in un gatto in Italia. Per proteggere il proprio gatto, è sempre utile consultare un veterinario.