Cosa succede se il gatto si morde la lingua: conseguenze e consigli

Cosa succede se il gatto si morde la lingua: può essere grave e richiedere l’intervento di un veterinario. Scopriamolo insieme!

Il gatto spesso, si mordicchia la propria lingua, sia per divertimento che per ragioni legate alla sua salute.

Tuttavia, è importante sottolineare che un morso alla lingua può assumere una gravità tale da richiedere l’intervento di un veterinario esperto.

In questo articolo, vedremo le possibili origini di questo comportamento, i segnali che possono indicare un problema serio e quando lasciare intervenire il veterinario.

Cosa succede se il gatto si morde la lingua

Il gatto si può mordere la lingua per diversi motivi, le ragioni più comuni del gesto del felino, sono:

gioco ed esplorazione: questo comportamento è spesso accompagnato da salti, movimenti rapidi ed espressioni di divertimento;

questo comportamento è spesso accompagnato da salti, movimenti rapidi ed espressioni di divertimento; problemi dentali: come gengiviti, carie o malattie gengivali nel gatto;

come gengiviti, carie o malattie gengivali nel gatto; problemi di salute: come lesioni, allergie o disturbi neurologici potrebbero influenzare il comportamento del gatto;

come lesioni, allergie o disturbi neurologici potrebbero influenzare il comportamento del gatto; pulizia del corpo: il felino può mordersi la lingua mentre si lecca;

il felino può mordersi la lingua mentre si lecca; stress o ansia nel gatto: cambiamenti nell’ambiente, nuovi membri della famiglia o altri fattori stressanti possono influenzare il comportamento del gatto e portarlo a mordersi per stress.

Comprendere la ragione specifica per cui il gatto si morde la lingua richiede un’osservazione attenta e quotidiana del comportamento del gatto. Dopodiché, sarà necessario intervenire sulla causa individuata.

Sintomi di un morso grave

Se il gatto si morde la lingua, è importante osservare attentamente il suo comportamento cercando di capire il motivo.

Nell’attesa di comprenderlo è bene individuare se i segnali e sintomi presenti indicano un problema serio.

Ecco i principali sintomi che il felino manifesta se si è morso la lingua:

sanguinamento dalla bocca;

dolore: il gatto mostra segni di dolore quando mangia o si pulisce;

il gatto mostra segni di dolore quando mangia o si pulisce; resistenza al cibo : smette di mangiare o rifiuta il cibo;

: smette di mangiare o rifiuta il cibo; secrezioni anomale : come saliva eccessiva o pus;

: come saliva eccessiva o pus; cambiamenti comportamentali: apatico, irritabile o mostra altri cambiamenti comportamentali;

o mostra altri cambiamenti comportamentali; difficoltà respiratorie nel gatto.

Se notate uno di questi segnali è importante portare il gatto dal veterinario. Lo specialista, sarà in grado di determinare la causa del problema e prescrivere il trattamento adeguato.

Primo soccorso a casa

Se il gatto si morde la lingua, è importante capire quanto sia grave la situazione. Se il morso è forte o se il gatto sembra soffrire, è essenziale portarlo dal veterinario. Se invece il morso non sembra essere grave, può essere gestito a casa.

Ecco alcuni consigli per aiutare il vostro gatto:

mantenere la calma : tranquillizzati il gatto parlandogli a voce bassa e tranquilla;

: tranquillizzati il gatto parlandogli a voce bassa e tranquilla; esaminate la lingua: osservate se ci sono segni di gonfiore, tagli o ferite sulla lingua;

osservate se ci sono segni di gonfiore, tagli o ferite sulla lingua; pulizia delicata: con un batuffolo di cotone e una soluzione salina delicata pulita la ferita;

con un batuffolo di cotone e una soluzione salina delicata pulita la ferita; controllo del sanguinamento: tamponate delicatamente con un batuffolo di cotone sterile la fuoriuscita di sangue;

con un batuffolo di cotone sterile la fuoriuscita di sangue; osservate il comportamento: osservate il comportamento nelle ore successive al morso e consultate un veterinario se vi sembra provare dolore o rifiutare il cibo;

e consultate un veterinario se vi sembra provare dolore o rifiutare il cibo; cibo umido per gatti: somministrate del cibo morbido o umido a temperatura ambiente;

o umido a temperatura ambiente; riposo: offritegli un posto isolato e tranquillo per riposare e guarire più velocemente;

per riposare e guarire più velocemente; acqua fresca: mettete a disposizione dell’acqua fresca, l’idratazione aiuta nella guarigione.

Se la situazione peggiora o se avete preoccupazioni, è meglio consultare subito un veterinario per ottenere aiuto.

Iscriviti al nostro nuovissimo canale WHATSAPP e ricevi ogni giorno storie e video inediti solo per te

Trattamenti del veterinario

Per rimediare alla condizione, il veterinario farà un esame per determinare la gravità del morso.

Se il morso è grave, potrebbe essere necessario un intervento chirurgico.

In altri casi, potrebbe essere sufficiente una terapia antibiotica o antinfiammatoria. In generale, il trattamento consiste in:

esame approfondito : esame della bocca e la lingua del gatto per capire quanto è grave il morso;

: esame della bocca e la lingua del gatto per capire quanto è grave il morso; terapia antibiotica: antibiotici per scongiurare l’infezione;

antibiotici per scongiurare l’infezione; chirurgia: per riparare la ferita o risolvere eventuali problemi dentali;

per riparare la ferita o risolvere eventuali problemi dentali; antidolorifici e antinfiammatori: il veterinario potrebbe prescrivere dei farmaci per alleviare il dolore e l’infiammazione;

il veterinario potrebbe prescrivere dei farmaci per alleviare il dolore e l’infiammazione; mantenere la ferita pulita e asciutta;

controllare regolarmente la ferita per vedere se ci sono segni di infezione.

Dopo il trattamento iniziale, il veterinario potrebbe chiedere di portare il gatto a controlli periodici per monitorare la sua guarigione.

Solitamente, per questo genere di problematiche, i gatti si riprendono completamente con le cure adeguate.