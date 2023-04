Cosa succede quando metti la museruola al cane: 5 cose da sapere

Ci sono almeno 5 cose che bisogna conoscere e sapere quando metti la museruola al cane, ecco che cosa succede.

La museruola è un accessorio che serve per impedire al cane di mordere altri animali o persone. Molte persone trovano orribile mettere questo oggetto al cane, tuttavia, la legge lo prevede come obbligatorio in alcuni casi.

C’è da dire che non tutti i cani hanno bisogno di questo oggetto di limitazione, soprattutto se si tratta di cani di piccola taglia. Quelli di grande taglia, invece, devono portarla in alcune occasioni.

Ci sono occasioni che possono rendere un cane nervoso e aggressivo e la legge, per tutelare tutti gli altri, ha predisposto l’utilizzo della museruola e del guinzaglio sui mezzi pubblici e in luoghi molto affollati.

Ma cosa succede se metti la museruola al cane? Occorre capire bene come mettere questo oggetto e come farlo accettare dal cane per farlo sentire a suo agio.

Cercheremo di vedere qualche dettaglio in più sull’argomento qui di seguito nell’articolo in modo da essere più informati e più preparati per ogni evenienza.

Cosa succede se metti la museruola al cane: 5 cose da tenere sempre presenti

La museruola e il guinzaglio sono obbligatori nei mezzi pubblici e nei locali pubblici. La museruola è obbligatoria, inoltre, quando un cane si trova libero in spazi aperti e frequentati dalle persone.

Anche se non è un bell’accessorio per il cane, ci sono dei modi per abituarlo nel modo giusto. Ecco 5 consigli decisamente molto utili:

pazienza: per non far associare la museruola a qualcosa di negativo bisogna essere pazienti e abituare il cane gradatamente un po’ alla volta a quell’accessorio; il cane deve essere a suo agio: questo significa che la museruola deve essere del materiale giusto e della dimensione adeguata; deve essere temporanea: è importante usarla dove la legge lo prevede, ma non può essere usata in modo permanente per la rabbia o l’aggressività del cane; mai usarla come rimedio all’abbaiare: la museruola si usa per la tutela delle persone e degli altri animali attorno, non per impedire al cane di abbaiare; usa la tecnica dei premi: occorre associare l’indossare la museruola all’arrivo di un premio in modo che il cane sia più tranquillo.

L’uso della museruola, non evitabile per alcune razze di cane, deve essere associato a qualcosa di abitudinario e normale, non ad un esperienza traumatica per il cane.

Tutti i tipi di museruola per cani

In commercio sono disponibili diversi tipi di museruola in base al materiale e alle dimensioni, ovviamente. Ci soffermeremo sui materiali per poterne valutare pregi e difetti.

Ecco l’elenco dei tipi di museruola disponibili in commercio:

tela o nylon

cestello o cremagliera

Inoltre, occorre considerare quelle specifiche per i cani con il muso schiacciato, quella Baskerville con griglia più larga e stoffa sotto la testa per non farla togliere al cane e la “museruola” Halti.

La museruola in tela o nylon è quella più economica e più bella da vedere, aspetti che i consumatori considerano sempre. Tuttavia, oltre questi pregi, presenta anche degli svantaggi per il cane: non può bere, non può ansimare e questo è un problema per la sua salute.

Quella con cestello, invece, può essere in diversi materiali, plastica o metallo, costa di più, ma è più pratica e più resistente. Inoltre, lascia libero il cane di respirare, di bere e di poter ricevere qualche snack come premio.