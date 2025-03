Cosa succede quando accarezziamo un cane? Il nostro cervello reagisce in questo modo

Accarezzare un cane ha effetti positivi sul cervello, secondo uno studio svizzero che ha coinvolto 19 adulti sani. I ricercatori hanno monitorato l’attività della corteccia prefrontale, una zona chiave per la regolazione emotiva, registrando cambiamenti nell’attività cerebrale con l’uso di elettrodi. I risultati hanno mostrato un significativo aumento dell’attività cerebrale durante l’interazione con il cane, in particolare durante il contatto, ma anche dopo che l’animale si era allontanato. Questa scoperta suggerisce che le interazioni con gli animali possono avere effetti duraturi sul cervello, migliorando la gestione delle emozioni e riducendo lo stress.

La corteccia prefrontale è fondamentale per il benessere emotivo, poiché è coinvolta nella gestione dell’ansia e nella risposta agli stimoli sociali. L’aumento dell’attività in questa regione è associato a un miglioramento dell’umore e a una maggiore capacità di affrontare situazioni stressanti. Accarezzare un cane potrebbe quindi diventare un efficace strumento terapeutico per chi soffre di ansia, depressione o stress post-traumatico.

I risultati della ricerca supportano anche l’uso della pet therapy nelle terapie per anziani con demenza e per individui con disturbi dell’umore. In aggiunta agli effetti psicologici, accarezzare un cane riduce la produzione di cortisolo e aumenta il rilascio di ossitocina, favorendo una minore pressione sanguigna e un minor rischio di problemi cardiaci. La scienza conferma che accarezzare un cane migliora il benessere mentale e fisico, aprendo nuove prospettive per programmi terapeutici basati sul legame speciale tra uomo e cane.