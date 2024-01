cosa succede per chi ha un iPhone

Spotify annuncia importanti cambiamenti per gli utenti iPhone in Europa, grazie all’implementazione del Digital Markets Act.

In Europa, gli utenti del colosso dello streaming musicale svedese, Spotify, sui propri iPhone stanno per vedere un cambiamento significativo nell’esperienza dell’app. Grazie all’implementazione del Digital Markets Act (DMA), agli utenti Apple saranno fornite informazioni dirette sull’app riguardanti abbonamenti, aggiornamenti, prezzi dei prodotti e offerte.

Spotify, cosa cambia in Europa?

Per anni, Apple ha imposto regole che limitavano la capacità di Spotify di comunicare offerte, costi dei prodotti o addirittura le modalità d’acquisto. Ma oggi, con l’implementazione del DMA, l’app musicale sarà finalmente in grado di condividere dettagli su offerte, promozioni e opzioni di pagamento più convenienti nell’Unione europea.

Dal 7 marzo, quindi, i giganti digitali che controllano l’accesso alle loro piattaforme dovranno conformarsi alle regole comunitarie “per creare un ambiente innovativo più giusto, per garantire a tutti le stesse condizioni di lavoro e sviluppo”.

Cosa significa per gli utenti Apple? Sostanzialmente adesso avranno maggiori opportunità, soprattutto gli sviluppatori e i creator. Ma andiamo nel dettaglio per capire cosa cambierà davvero per chi possiede un iPhone.

Un futuro promettente per gli utenti Apple

In poche parole, sarà possibile fare acquisti in-app su iPhone, evitando la tassa del 30% imposta da Apple per gli acquisti attraverso l’App Store: questo include l’acquisto di audiolibri e piani di abbonamento all’interno dell’app.

“Grazie al DMA ci aspetta un futuro di superfan club, app store alternativi e la possibilità per i creatori di scaricare Spotify per artisti o Spotify per podcaster direttamente dal loro sito”, spiega l’azienda in un comunicato.

Inoltre, “sarà possibile passare da un abbonamento Free a un abbonamento Premium all’interno dell’app, o vedere il prezzo di un audiolibro durante la navigazione e acquistarlo direttamente sull’app”, aggiunge.