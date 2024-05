“Cosa succede?” Ida e Mario dopo Uomini e Donne, il pubblico non riesce a crederci: arriva il gossip che non ti aspetti

Finale davvero scoppiettante per questa stagione del dating show condotto e ideato da Maria De Filippi. A Uomini e Donne la coppia ci riprova, dopo aver fallito il primo tentativo. Lui ha avuto un’opportunità e se l’è fatta scappare. Adesso il corteggiatore farà di tutto per riconquistare la sua dama, nella speranza che le cose possano andare meglio.

La storia durante il programma di Mediaset non è andata come tutti si aspettavano. Lei era la dama del trono che non ha mai nascosto quello che provava per il suo corteggiatore, che si è sempre dimostrato interessato a lei.

Durante il corteggiamento, però, grazie a Tina Cipollari e Gianni Sperti è venuta fuori un’altra verità. Lui incontrava un’altra donna mentre cercava di conquistare la bella dama del trono di Uomini e Donne. Un atteggiamento imperdonabile.

La dama non poteva credere ai suoi occhi. Anche perché aveva sempre creduto alle sue parole e lo aveva difeso a spada tratta di fronte a tutti quelli che, invece, cercavano di metterla in guardia.

Alla fine non ha potuto far altro che mandarlo via, con un po’ di amarezza, perché lei ci aveva sperato fino alla fine. Tra l’altro la dama ha anche scelto di abbandonare il trono, senza aver fatto una scelta. Ora una notizia ribalta questo quadro disastroso della coppia di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, la coppia ci riprova: Ida e Mario stanno cercando di ricucire il rapporto?

Un utente ha scritto a Deianira Marzano dicendo di avere un’amicizia in comune con Mario. Amicizia con cui il corteggiatore si è confidato, per ammettere che era ancora innamorato di Ida. Si rende conto dello sbaglio fatto, ma è pronto a fare di tutto per riconquistarla.

Questa persona è sicura che a breve si risentiranno per riprovare a far nascere una storia d’amore che, praticamente, è morta sul nascere o ancor prima di nascere. In realtà Mario ha fatto i conti senza l’oste, anzi, senza la dama: cosa ne pensa Ida di questa indiscrezione? Anche perché lei, tecnicamente, frequenta un altro…

