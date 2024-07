Cosa succede al cane in auto al sole con il finestrino aperto

Gli studi chiariscono cosa accade al cane quando viene lasciato in auto al sole rovente anche se con il finestrino in parte aperto.

Cosa succede al cane quando viene lasciato chiuso in auto al sole per un breve periodo di tempo con i finestrini socchiusi? A rivelarlo sono gli studi condotti da veterinari, etologi ed esperti degli animali. Purtroppo, ancora moltissimi pet mate non hanno compreso la pericolosità di una tale azione. In molti pensano che lasciare il quattro zampe per un massimo venti minuti nel veicolo parcheggiato, con il finestrino in parte aperto, non abbia conseguenze sulla salute dei cani. In realtà non è affatto così.

I rischi nel lasciare un cane chiuso in auto al sole: gli studi rivelano cosa accade all’animale

Lo scorso inverno gli operatori delle Ambulanze Veterinarie Val Nervia, in Liguria, avevano commentato l’abbandono di un cane in auto ricordando che «lasciare un animale chiuso in macchina incustodito è vietato e pericoloso in qualsiasi periodo dell’anno. Così come in estate l’abitacolo di un’auto si surriscalda rapidamente diventando molto più rovente delle temperature esterne, in inverno la macchina diventa molto più fredda. Le autovetture, infatti, non hanno un buon sistema di isolamento termico rispetto alle condizioni esterne». Queste indicazioni sono valide a maggior ragione per l’estate.

Gli studi, ma anche l’esperienza, dimostrano infatti che la temperatura all’interno dell’abitacolo aumenta o diminuisce notevolmente, raggiungendo temperature completamente diverse da quelle esterne. In estate sono sufficienti pochi minuti perché la temperatura all’interno del veicolo superi i 42 gradi Celsius, temperatura sufficiente a mettere a rischio la vita di un cane. Il sistema di regolazione termica nei cani non è infatti sviluppato come quello degli esseri umani. Mentre le persone utilizzano la sudorazione per regolare la temperatura corporea, i cani dissipano il calore tramite l’ansimare del respiro e tramite una leggera sudorazione attraverso i cuscinetti delle zampe. Proprio i cuscinetti assumono una grande importanza per i cani e dovrebbero per questo essere sempre protetti dagli sbalzi di temperatura. Caldo e freddo possono determinare erosioni nei cuscinetti sottoposti al contatto con superfici ghiacciate o bollenti. Coprire le zampette del cane quando fa molto freddo o molto caldo è assolutamente necessario.

Mentre il sudore umano permette all’acqua di evaporare dalla pelle, sottraendo calore, il sistema di regolazione termica dei cuscinetti non è altrettanto efficace. Chiuso in auto da solo, un cane all’aumentare della temperatura inizierebbe ad agitarsi e a muoversi, accelerando il ritmo respiratorio e cardiaco. Il cuore dell’animale inizierà ad aumentare i battiti, nel tentativo di distribuire più sangue per regolare la temperatura corporea. Il corpo dei cani si surriscalderà sempre più rapidamente, comportando danni agli organi particolarmente sensibili alle alte temperature.

La situazione peggiorerà notevolmente nel caso dei cuccioli, dei cani anziani e soprattutto degli esemplari cardiopatici o appartenenti alla razze brachicefale. Per via del naso e della bocca piccoli, questi esemplari non riusciranno respirare abbastanza aria per dissipare efficacemente il calore corporeo e in soli pochi minuti avrebbero un colpo di calore. Con colpo di calore si intende la condizione fisica determinata dalla mancanza di circolazione dell’aria e quindi dell’ossigeno. All’aumentare del calore, le mucose del cane diventeranno di un colore azzurro, le gengive e la lingua bluastre e in un quarto d’ora il cane potrebbe perdere i sensi.

Lasciare un cane chiuso in auto, oltre che pericoloso, è anche illegale. In questi casi per i proprietari dell’animale sono previste le denunce per abbandono e per maltrattamento. Le sanzioni prevedono un anno di reclusione o il pagamento di un’ammenda che varia da mille a diecimila euro. Se a seguito dell’abbandono l’animale dovesse perdere la vita, i proprietari verranno puniti con diciotto mesi di reclusione e con una multa di 30mila euro.

Lasciare un cane chiuso in auto ha delle conseguenze serie per l’animale, ma anche per i suoi umani. Prima di scendere dalla vettura abbandonando il proprio cane in macchina, bisognerebbe sempre ricordarsi della gravità e della pericolosità di tale azione. (di Elisabetta Guglielmi)