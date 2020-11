Alessandro Cattelan ha il Covid: saltano i Live di X Factor 2020 o il conduttore opterà per presentare lo show direttamente da casa?

La notizia che ha sconvolto il mondo dello spettacolo italiano il 3 novembre è quella della positività al Covid di Alessandro Cattelan. In molti, oltre a preoccuparsi per la salute del conduttore, della sua Ludovica Sauer e delle figlie Nina e Olivia, si chiedono cosa succederà adesso a X Factor, entrato nell’ultima settimana di ottobre nella fase più importante, quella dei Live. Potrà lo show andare avanti anche senza il suo leader? O si opterà per una conduzione casalinga, come già accaduto a Carlo Conti a Tale e Quale Show?

Alessandro Cattelan ha il Covid

Ad annunciare la propria positività è stato lo stesso presentatore attraverso un post su Instagram: “Oggi sto facendo i controlli periodici tipici di questi giorni ho scoperto di essere positivo al Covid. In attesa di effettuare un test molecolare sono a casa sotto controllo e isolato. Ludovica mi fa trovare fuori dalla camera il piatto per mangiare e per fortuna ogni tanto Nina e Olli mi fanno scivolare un messaggino sotto la porta, quindi sono in ottime mani!“. Questo il suo post molto tenero:

X Factor: i Live vanno avanti?

Cosa succederà ora a X Factor? Difficile dirlo, ma mancano solo due giorni al prossimo Live, quindi potremo presto saperne di più. Al momento non sembra che lo show possa essere a rischio. La puntata potrebbe infatti andare in onda con una conduzione a distanza, come accaduto nell’ultima settimana di ottobre a Tale e Quale Show, complice la positività di Carlo Conti.

Alessandro Cattelan

Se il presentatore della Rai ha fatto la storia della televisione, conducendo per la prima volta su una rete nazionale un programma in prima serata a distanza, potrà riuscirci certamente anche il conduttore di X Factor, che di certo non si tirerà indietro dinanzi alle sue responsabilità. Al momento però non ci sono notizie ufficiali: staremo a vedere.