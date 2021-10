È fra gli argomenti più cercati online in Italia. Più ricercati e ricorrenti, come dimostra una rapida verifica su Google Trends (grafico più sotto): una volta ogni 4-5 mesi ci preoccupiamo tantissimo di che cosa succederà a WhatsApp dall’1 novembre, per poi dimenticarcene, per poi tornare a preoccuparci. E appunto a controllare su Internet.

Adesso, forse complici i due recenti blocchi di cui la popolare app di messaggistica è stata vittima, siamo di nuovo nel periodo dell’ansia. Anche perché la scadenza dell’1 novembre si avvicina. Va bene, ma che cosa succede a WhatsApp da quel giorno in poi? Praticamente niente.

In Europa

google trends: le ricerche per “WhatsApp 1 novembre” nell’ultimo anno

Niente supporto per gli smartphone Android vecchi di 10 anni

Quello che succede, come da WhatsApp avevano annunciato da tempo, è che l’app non funzionerà più sugli smartphone Android fermi alla versione 4.0 del sistema operativo (dalla 4.1, nessun problema). È quella nota come Ice Cream Sandwich e Google la presentò il 19 ottobre 2011, cioè esattamente 10 anni.

Che è il motivo per cui abbiamo scritto che dall’1 novembre non accadrà praticamente nulla ed è il motivo per cui non si dovrebbe dare retta ai titoli allarmistici che si leggono online e sui social network: i telefoni coinvolti sono molto vecchi e, soprattutto nel nostro Paese, sono molto pochi. Esattamente come quelli fermi a Gingerbread che non possono più accedere all’account Google.

Per chi ne avesse uno, il nostro consiglio è lo stesso dato da WhatsApp ai suoi utenti: “Ti invitiamo a passare a un dispositivo supportato”. Anche per restare al passo con i tempi, anche dal punto di vista della sicurezza informatica.