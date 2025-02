Cosa succede a Status, Store e Giochi

Il PlayStation Network (PSN) è attualmente offline, causando disagi ai gamer di tutto il mondo. A partire dalla mezzanotte italiana, i problemi alla rete hanno avuto ripercussioni su tutte le piattaforme collegate. Il PSN è un servizio fondamentale per la PlayStation, consentendo di competere online e accedere a una vasta gamma di servizi. Per utilizzare il PSN è necessario un account gratuito, con alcuni servizi riservati agli utenti paganti. La situazione di offline ha impattato tutte le attività che richiedono una connessione, bloccando tutte le console, dalla PS5 in giù.

Per monitorare lo stato dei servizi, il PSN offre una pagina web dedicata, in cui è possibile controllare l’accesso a giochi, account e funzionalità come PS Video e lo Store; tuttavia, per diverse ore la risposta è stata un segnale rosso di arresto. Attraverso il profilo @AskPlayStation su X, è stato pubblicato un messaggio in cui si informava che “siamo al corrente del fatto che alcuni utenti al momento potrebbero avere problemi con il PSN”.

Nel corso della notte, le segnalazioni su DownDetector, il sito che monitora le anomalie della rete globalmente, hanno registrato un picco significativo. Mentre la curva delle segnalazioni si era appiattita nel corso delle ore, ha ripreso a salire al mattino, evidenziando che i gamer stavano tentando di riconnettersi nuovamente al servizio. In sintesi, la situazione attuale del PSN continua a causare frustrazione tra gli utenti di tutto il mondo, aspettando un ripristino completo dei servizi.