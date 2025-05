Cosa stabilisce la legge italiana

In Italia, la gestione delle deiezioni canine è un tema di crescente attenzione, con molte leggi già in vigore. L’articolo 639 del codice penale prevede multe fino a 103 euro per chi non raccoglie i bisogni dei propri animali. Tuttavia, nonostante queste normative, molti proprietari di cani continuano a ignorarle, suscitando indignazione su social media e iniziative da parte dei sindaci, come l’installazione di fototrappole per monitorare i trasgressori. Le campagne di sensibilizzazione sono frequenti, ma la maleducazione persiste.

In contrasto, nel Regno Unito, la cultura della raccolta delle deiezioni è molto più radicata. Le città britanniche affrontano, però, un nuovo problema ambientale legato all’inquinamento causato dai sacchetti biodegradabili per la raccolta. Un articolo del Guardian evidenzia come l’aumento dell’uso di sacchetti stia sollevando preoccupazioni sulla loro gestione ecologica, dato che non si decompongono come previsto. La scienziata Laura Young suggerisce l’adozione di sacchetti idrosolubili o il riutilizzo di materiale plastico esistente come alternative.

In Italia, molte amministrazioni stanno introducendo regolamenti più severi, come l’obbligo di utilizzare “doggy water” per pulire le aree pubbliche dall’urina. Le sanzioni sono crescenti, con multe che variano dai 54 ai 324 euro, a seconda del comune. L’intento delle autorità italiane è quello di migliorare la pulizia degli spazi pubblici e promuovere il rispetto per l’ambiente, affrontando così un problema che tocca sia l’educazione dei cittadini che la tutela ecologica.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.amoreaquattrozampe.it