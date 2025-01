Cosa Stabilisce il Decreto del Governo

Nel 2040, l’età per la pensione di vecchiaia potrebbe salire a 68 anni, rispetto ai 67 attuali. Questa previsione deriva dalle nuove stime della Ragioneria dello Stato, in seguito al ripristino del sistema di adeguamento ai requisiti pensionistici all’aspettativa di vita, attuato dal governo Meloni con la legge di Bilancio 2024. Attualmente, fino al 2027 non ci saranno cambiamenti, eccetto per alcuni dipendenti pubblici “eccellenti”, che potranno restare in servizio fino a 70 anni.

Le stime si basano sulle proiezioni Istat del 2022 e sul Piano di bilancio di medio termine 2025-2029. Secondo i dati, entro il 2070 la speranza di vita dovrebbe raggiungere 85,8 anni per gli uomini e 89,2 per le donne. Pertanto, potrebbe essere necessario accumulare tredici mensilità in più per accedere alla pensione di vecchiaia o anticipata. Questo implica un aumento della soglia a 68 anni e un mese per la pensione di vecchiaia e 43 anni e 11 mesi di contribuzione per gli uomini e 42 anni e 11 mesi per le donne per la pensione anticipata.

Il primo aumento dell’età pensionabile potrebbe avvenire nel 2027. Negli ultimi anni, vari governi hanno introdotto misure temporanee per rendere più flessibile l’accesso alla pensione, ma con conseguenze per le finanze statali. La legge di Bilancio 2024 ha riattivato il meccanismo di adeguamento, ma senza ulteriori interventi, il primo aumento all’età pensionabile non si prevede prima del 2027.

Per i dipendenti pubblici selezionati, la carriera potrà estendersi a 70 anni, favorendo la coesistenza di personale esperto con nuove assunzioni.