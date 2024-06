“Cosa sta succedendo davvero” Fedez ricoverato, lo staff del cantante rompe il silenzio

Fedez e il presunto ricovero in ospedale: la verità dichiarata dal suo entourage

Ancora una volta il nome di Fedez torna a far parlare di sé. Questa volte le indiscrezioni riguardano nuovamente le sue condizioni di salute. Dopo le recenti voci di corridoio riguardanti un presunto ricovero in ospedale, l’entourage del rapper è intervenuto per raccontare la verità.

Le polemiche sulle condizioni di salute di Federico hanno preso il sopravvento nelle ultime ore, ma al momento il cantante non ha ancora commentato personalmente quanto sta accadendo. È probabile che, come al solito, farà sentire la sua voce non appena avrà la possibilità. Nel frattempo arriva la smentita categorica del suo entourage definendo la notizia una vera “bufala”.

Era già successo qualche settimana fa che Fedez avesse dei problemi di salute, ma anche questa volta era arrivata la smentita dallo stesso Federico:

“Ciao a tutti, volevo rassicurarvi che sto bene. Ho avuto qualche problema questo weekend ma niente di grave. Non so perché stiano dicendo che sono in fin di vita”.

Nel frattempo, Fedez è impegnato nella realizzazione del video del suo nuovo singolo “Sexy Shop” in collaborazione con Emis Killa. Si vocifera che la presunta nuova fiamma del rapper, Garance Authié, potrebbe essere presente nel video, ma si tratta solo di rumors e non ci sono conferme al riguardo. La modella francese con cui è stato paparazzato a un costoso appuntamento a Milano, lo accompagna spesso nelle ultime uscite pubbliche.

Altre indiscrezioni annunciano che la frequentazione di Fedez con Garance Authié, sia già al capolinea. Fabrizio Corona ha confermato la notizia, aggiungendo che il rapper è ormai molto vicino al divorzio da Chiara Ferragni. Le voci parlano di una separazione consensuale tra i Ferragnez, con Fedez che si fa rappresentare dai legali di Ilary Blasi.

In attesa di ulteriori sviluppi sulla vicenda, continueremo a tenere aggiornati i lettori su tutte le novità riguardanti Fedez e la sua situazione attuale. Resta quindi da attendere il commento ufficiale del rapper e osservare come evolverà la sua recente collaborazione con il rapper di Vimercate. La speranza è che presto Fedez torni sotto i riflettori in piena forma.