Cosa sta succedendo al turismo a Roseto degli Abruzzi?

Negli ultimi anni, il settore turistico di Roseto degli Abruzzi ha affrontato notevoli difficoltà, come evidenziato dai commenti del partito Fratelli d’Italia. Secondo Umberto Valentini, coordinatore locale del partito, la città è stata esclusa dai circuiti turistici, a causa di una gestione amministrativa inefficace e incapace di rispondere alle sfide del settore. Il mese di luglio 2025 ha segnato un’alta stagione da dimenticare, con cali significativi nelle presenze turistiche e una riduzione dei consumi.

Valentini ha sottolineato come l’amministrazione, invece di promuovere il turismo, abbia condotto operazioni di marketing inefficaci, trasformando eventi in mera propaganda. Inoltre, le recenti decisioni urbanistiche hanno ulteriormente compromesso la vocazione turistica della città, favorendo la conversione di strutture ricettive in appartamenti privati. Questa politica, secondo il vice capogruppo Francesco Di Giusepp, ha aperto la strada alla speculazione edilizia, danneggiando i servizi turistici essenziali.

In contrasto a Roseto, Di Giusepp ha citato Jesolo come esempio di sviluppo positivo, dove il governo locale ha attuato interventi per trasformare appartamenti in hotel di lusso e riqualificare gli spazi pubblici. Fratelli d’Italia denuncia così il fallimento politico ed economico dell’attuale amministrazione, chiedendo un cambio radicale di rotta per ripristinare l’attrattività turistica della città.