Cosa sta succedendo al parrucchiere dei VIP

Il compleanno di Federico Fashion Style quest’anno è stato segnato da tensioni familiari e legali. Il noto hair stylist dei vip ha compiuto 35 anni, ma la celebrazione è stata offuscata dalle controversie con la sua ex moglie Letizia, che lo hanno coinvolto in una battaglia legale da due anni. Attraverso le sue storie su Instagram, Federico ha condiviso momenti della sua vita privata, tra cui una foto scattata di fronte alla caserma dei Carabinieri di Anzio, accompagnata da una didascalia che riflette la sua frustrazione: “Come ogni mio pre-compleanno”.

Il parrucchiere ha trascorso il pomeriggio del 4 ottobre alla stazione dei Carabinieri, probabilmente per presentare una nuova denuncia nei confronti della sua ex compagna. Sebbene non abbia svelato dettagli specifici della querela, ha voluto esprimere i suoi sentimenti di disagio attraverso alcuni post sui social, che mostrano parti oscurate per proteggere la privacy della questione legale ancora in corso. Federico ha descritto lo stato d’animo difficile con cui sta affrontando questa situazione, sottolineando che i legali stanno gestendo la questione, il che lo obbliga a mantenere un certo riserbo.

In uno sfogo, ha commentato: “Vorrei parlare della cattiveria che sto subendo, ma vedo un silenzio dall’altra parte”. Ha messo in evidenza come tale cattiveria possa nuocere non solo a lui, ma anche alla loro figlia Sophie Maelle, parte centrale della separazione. Il stylist ha rivelato che la sua ex moglie ha avviato una “guerra per motivi economici”, sottolineando come il divorzio sia stato caratterizzato da contese sulla villa di famiglia e sulla custodia della bambina.

Federico ha concluso il suo intervento social con una provocazione diretta, dicendo: “È così difficile rimboccarsi le maniche e lavorare? Vai a fare un lavoro vero, invece di vivere sulle spalle degli altri”, un chiaro riferimento a Letizia. Questa situazione complessa illustra le difficoltà di Federico e il peso delle questioni economiche che complicano ancora di più il suo già difficile rapporto con la ex moglie e le loro responsabilità genitoriali.