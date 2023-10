Cosa sta succedendo a Sasha? 33 anni, ottimo lavoro, almeno sulla carta… La ve…

Cosa sta succedendo a Sasha?

33 anni, ottimo lavoro, almeno sulla carta…

La verità è che non ha più energie, si sente terribilmente stanca, non frequenta più gli amici, di amore e sesso non vuole neanche sentir parlare, ha attacchi di panico e prova un senso di vuoto e di profondo disorientamento.

In poche parole, non ce la fa più. È esaurita.

Così un giorno, di punto in bianco, scappa a gambe levate dal suo ufficio determinata a non tornare indietro. Incoraggiata dalla madre e piena di buoni propositi, decide di partire per cercare di riprendersi dal #burnout.

Sceglie un posto che le è caro, un villaggio sulle coste del Devon dove ha passato con la famiglia i momenti più felici della sua infanzia… e dove incontra Finn, l’unico altro ospite dell’albergo, un uomo scorbutico, insopportabile e stressato come lei.

Insomma, proprio quello che cercava.

Chissà se magari la storia prende una piega inaspettata…

“Sono esaurita” è il nuovo romanzo di #SophieKinsella!