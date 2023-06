cosa sta cercando di dirti Fido

Quando il cane poggia la sua zampa sulla tua mano che cosa sta cercando di dirti? Capisci davvero le sue emozioni e le sue intenzioni?

Il cane è abituato a cercare sempre il contatto con le persone che si prendono cura di lui. Lo fa in tanti modi diversi. Il linguaggio del suo corpo in alcune occasioni è piuttosto chiaro e inequivocabile.

Tuttavia, può non esserlo in tutte. Ad esempio, quando il cane poggia la sua zampa sulla tua mano, perché lo fa? Che cosa vuole dire esattamente? Che cosa vuole farci capire? Ci sono divere ragioni che portano un cane a questo gesto.

Quindi, cerchiamo di analizzarle e di comprendere meglio il nostro cane con l’aiuto della scienza. Vediamo, cioè, i vari messaggi che il nostro amico vuole farci arrivare e vuole trasmetterci con la sua zampa.

Il cane mette la zampa sulla nostra mano: che cosa significa?

Quando un cane usa una sola zampa per fare un gesto nei nostri confronti, il motivo è quasi sempre la richiesta di attenzioni.

Se il cane ci tocca ripetutamente con una zampa, può voler dire diverse cose:

vuole un po’ del cibo che stiamo mangiando;

che stiamo mangiando; vuole il gioco che abbiamo in mano;

che abbiamo in mano; richiede le carezze e le coccole ;

; ha necessità di uscire per fare i suoi bisogni;

per fare i suoi bisogni; segnala un suo disagio fisico o psicologico.

Naturalmente, ci sono delle variazioni. È sempre uno stato di agitazione se il cane ci “gratta” con una zampa, ma se deve fare i suoi bisogni andrà avanti e indietro dalla porta di casa, se, invece, richiede le coccole, si accovaccerà vicino a noi.

Potrebbe capitare anche un episodio di questo tipo: il cane appoggia delicatamente la zampa sulla mano e la tiene lì ferma. In questo caso, il comportamento è caratterizzato da tranquillità e serenità. Tuttavia, secondo gli esperti, potrebbe essere una loro strategia per chiedere esattamente le stesse cose elencate poco fa.

Infine, c’è da segnalare il classico “batti 5” che tanti cani possono imparare. Avviene in due modi: o con la mano in orizzontale con l’appoggio della zampa sempre in orizzontale, oppure in un movimento verticale di entrambi. Questo è un gesto che si può insegnare al cane per rafforzare il legame e l’intesa.

Cosa vuol dire se usa tutte e due le zampe?

Invece di una zampa, il cane si appoggia a voi con tutte e due le zampe anteriori? Allora il messaggio che vuole darvi è diverso.

Questo comportamento indica gioia nel vedere la persona a cui l’animale è affezionato. Infatti, si mette in piedi nelle due zampe posteriori e con quelle anteriori si appoggia alla persona e lo fa delicatamente. Lo fa la mattina, quando le persone della famiglia si svegliano, lo fa quando queste tornano a casa.

Per loro è un rituale di saluto, un gesto affettuoso, fare le feste per farci capire che sono contenti di vederci. Potrebbe accadere, però, di vedere questo comportamento quando il cane è già con noi da tempo e incontriamo una persona estranea o siamo in una situazione che non gli piace.

In questo caso, alzarsi e appoggiarsi con le zampe anteriori a noi significa che il cane richiede aiuto perché si sente in pericolo oppure a disagio. È importante in questo caso capire che cosa lo ha turbato e rassicurarlo il prima possibile per evitare una reazione aggressiva.