Cosa Sta Accadendo: Problemi e Disservizi dell’App

Il 16 aprile, Spotify sta affrontando malfunzionamenti significativi in Italia, con oltre 4.600 segnalazioni di problemi a partire dalle 14:00. Gli utenti hanno riscontrato difficoltà nel collegarsi ai server, effettuare il login e accedere al sito ufficiale. Più del 70% degli utenti ha segnalato l’impossibilità di collegarsi ai server, che sono essenziali per accedere ai contenuti musicali. Le città più colpite includono Milano, Roma, Napoli, Bologna, Palermo e Perugia, suggerendo un problema esteso a livello nazionale.

L’analisi di Downdetector rivela che fino al primo pomeriggio non erano stati segnalati problemi; tuttavia, dopo le 14:30, si è registrato un picco nelle segnalazioni, indicativo di una disfunzione generalizzata piuttosto che di un problema localizzato. Ciò potrebbe derivare da un errore nei server o da un aggiornamento software non riuscito. Le segnalazioni si suddividono in: 72% per difficoltà di connessione ai server, 15% per problemi di login e 13% per l’inaccessibilità del sito web.

Il disservizio interessa tutte le aree dell’Italia, inclusi il Nord (Milano, Torino, Venezia, Bologna), il Centro (Roma, Perugia) e il Sud (Napoli, Bari, Catania, Palermo), confermando la natura estesa del problema. Durante queste interruzioni, reinstallare l’app o modificare le impostazioni del dispositivo è generalmente inutile, poiché il problema risiede nei sistemi centrali di Spotify. Gli utenti sono invitati a monitorare i canali ufficiali dell’azienda per aggiornamenti sulla situazione e il ripristino del servizio.