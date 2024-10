Cosa Sta Accadendo in Italia

Allarme Covid in Italia. Nonostante i dati ufficiali mostrino una diminuzione dei casi, il virologo Fabrizio Pregliasco avverte che la situazione potrebbe essere peggiore del previsto. Nella settimana tra il 3 e il 9 ottobre, i nuovi contagi di Covid-19 sono stati circa 11.000, in calo rispetto ai 13.000 della fine di settembre. La Lombardia risulta la regione con il maggior numero di nuovi contagi (3.700), seguita da Veneto (1.700), Piemonte (1.300) e Lazio (1.100). Anche l’incidenza dei casi sta diminuendo, passando dal 13,8% alla settimana precedente al 13% tra il 3 e il 9 ottobre.

Tuttavia, il numero dei morti è in aumento. Nella prima settimana di ottobre si sono registrati 100 decessi a causa del Covid, rispetto agli 85 della settimana precedente. Questo incremento preoccupa Pregliasco, che sottolinea come la situazione dei contagi possa non essere sotto controllo. “L’andamento del Covid è tipicamente ondulante; i numeri forniti dai report ufficiali sono aleatori, poiché molti non si testano o non registrano i risultati,” ha dichiarato durante un’intervista.

Le due varianti principali in circolazione sono la Kp.3, ancora la più comune, e la Xec, in crescita. Pregliasco invita a guardare i dati “duro” come ricoveri e decessi piuttosto che quelli dei contagi, ritenendo che l’attività ospedaliera e quella dei medici di famiglia suggeriscano una ripresa del virus. “Questa fase è caratterizzata da un percepito aumento della circolazione del virus,” conclude il virologo.

In sintesi, sebbene vi sia un apparente calo nei contagi di Covid in Italia, l’aumento del numero di morti e le affermazioni di esperti come Pregliasco indicano che la situazione potrebbe essere più grave di quanto sembri. L’attenzione è richiesta non solo sui casi registrati, ma anche sulla reale pressione sugli ospedali e sulla salute pubblica.