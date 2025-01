Cosa sta accadendo in Abruzzo

Roccaraso è un comune montano nel Parco Nazionale d’Abruzzo, conosciuto per le sue piste da sci. Con una popolazione di 1.500 abitanti, ha visto un aumento esponenziale di turisti, con oltre 200 bus arrivati nei recenti fine settimana, un fenomeno reso noto anche dal britannico The Guardian. L’invasione di visitatori è attribuita a Rita De Crescenzo, una TikToker napoletana con oltre 1,5 milioni di follower, che ha incoraggiato i suoi seguaci a visitare Roccaraso, descrivendo le manutenzioni degli impianti e la bellezza della neve.

La situazione ha portato a congestionamenti stradali, con la statale 17 bloccata per ore a causa dell’alto numero di mezzi in circolazione. Si stima che siano stati più di 260 autobus turistici in un solo giorno, superando le capacità del piccolo paese. Per far fronte a questa deriva turistica, le istituzioni locali hanno adottato misure drastiche.

Sindaci e forze dell’ordine si sono coordinati per implementare controlli e posti di blocco. Sono stati introdotti limiti al numero di veicoli in ingresso, con un numero massimo di cento mezzi al giorno, prenotabili online. Sono previste anche misure come targhe alterne e l’impiego di oltre cento agenti per garantire il rispetto delle nuove norme. Il sindaco Francesco Di Donato ha descritto la folla di cinquantamila persone come “assurda”, evidenziando l’impossibilità di gestire tali flussi e i problemi legati alla gestione dei rifiuti.