Cosa Sta Accadendo e Chi Ne È il Protagonista

I siti web degli aeroporti milanesi di Linate e Malpensa, così come quello del ministero degli Affari esteri, sono attualmente irraggiungibili a causa di un attacco hacker perpetrato dal gruppo filorusso NoName. Questo gruppo ha rivendicato la responsabilità non solo di questi attacchi ma anche di altri incidenti informatici avvenuti in Italia, che hanno colpito diverse entità tra cui i siti di Siena Mobilità, GTT Gruppo Trasporti Torino e FederTrasporto.

Il malfunzionamento dei portali di Linate e Malpensa ha creato notevoli disagi per i viaggiatori, in quanto non è possibile consultare le informazioni sugli orari dei voli in arrivo e partenza. Tuttavia, l’attacco non ha avuto ripercussioni sull’operatività dei voli stessi. Il sito del ministero degli Esteri, diretto da Antonio Tajani, ha subito lo stesso destino, risultando inaccessibile agli utenti.

L’attacco condotto dal gruppo NoName è stato di tipo DDoS, ovvero un attacco di negazione del servizio distribuito, che agisce inviando un numero enorme di richieste false ai sistemi informatici delle infrastrutture coinvolte, con l’intento di sovraccaricare e rendere inaccessibili i loro servizi. Questa tecnica è comune nelle operazioni delle cyber minacce, in quanto permette di paralizzare i sistemi senza necessariamente accedere ai dati sensibili.

Inoltre, è emerso che il Bologna, una squadra di calcio, ha recentemente subito un attacco hacker da parte di un altro gruppo, RansomHub, il quale ha rubato 200 GB di dati sensibili e ha chiesto un riscatto. Questo dimostra come il panorama degli attacchi informatici in Italia sia in crescita e come varie organizzazioni siano vulnerabili a tali minacce.

Le indagini sono in corso sia per quanto riguarda l’attacco ai siti aeroportuali che per quello subito dal Bologna, con le autorità che stanno cercando di ripristinare i servizi nel minor tempo possibile e garantire la sicurezza dei dati. La situazione è in continua evoluzione e ulteriori aggiornamenti si attendono nel breve termine.