Cosa sono i giorni della Merla e come saranno nel 2025

I giorni della merla sono tradizionalmente considerati gli ultimi tre giorni di gennaio, ovvero il 29, il 30 e il 31, e sono associati alle temperature più fredde dell’anno. Secondo la leggenda, questi giorni segnano il passaggio dall’inverno alla primavera e la merla, un uccello femmina, è vista come messaggera della fine della stagione invernale. Le credenze popolari affermano che se i giorni della merla saranno freddi, la primavera arrivi in anticipo e sia bella; se saranno caldi, la primavera arriverà tardi e sarà piovosa. Questa tradizione è legata alla Candelora, il 2 febbraio, giorno in cui si benedicono le candele, simbolo di nuova speranza.

Esistono diverse leggende riguardo ai giorni della merla. Una racconta che un merlo e i suoi piccoli, cercando rifugio dal freddo in un comignolo, si sporcò di fuliggine e cambiò colore da bianco a nero, dando origine al nome di questi giorni. Un’altra leggenda narra che originariamente gennaio avesse solo 28 giorni e, per punire i merli, lo scelse di prolungarsi di tre giorni, rendendoli ancora più freddi.

Nel 2025, le previsioni meteorologiche per i giorni della merla indicano l’arrivo di un fronte atlantico, con l’aspettativa di pioggia a bassa quota e neve nelle aree montane, accompagnata da temperature miti. Si prevede un inverno variabile, con possibilità di raffreddamenti ulteriori a marzo, nonostante per fine gennaio si prevedano temperature diurne di 16-18°C.