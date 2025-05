Cosa sono gli animali sessili? Come vivono senza mai muoversi?

Gli animali sessili sono creature che vivono fisse in un determinato punto del loro ambiente, e hanno sviluppato modi unici di nutrirsi e riprodursi senza muoversi. Questi animali, come coralli, spugne, mitili e anemoni di mare, sono adattati a un’esistenza radicata. La loro vita sessile ha permesso loro di prosperare in ambienti dove la mobilità non è necessaria.

Per nutrirsi, gli animali sessili utilizzano un processo chiamato filtrazione, che consente loro di raccogliere nutrimenti come fitoplancton e detriti organici che galleggiano nell’acqua. Alcuni sfruttano le correnti marine o utilizzano vibrazioni per attirare il cibo, mentre altri semplicemente filtrano ciò che li circonda.

La riproduzione avviene principalmente in tre modi:

Riproduzione sessuata, dove i gameti vengono rilasciati nell’acqua e si verifica la fertilizzazione esterna, con successiva formazione di larve che si ancorano al fondale. Riproduzione asessuata, tramite gemmazione o scissione, che porta alla formazione di nuovi individui da parti del corpo del genitore. Riproduzione mediante larve, in cui alcune specie rilasciano larve nuotanti che, una volta fermatesi, si ancorano per diventare adulti.

Queste diverse strategie riproduttive permettono agli animali sessili di perpetuarsi senza la necessità di spostarsi, un’adattamento straordinario alla loro vita fissata. In questo modo, gli animali sessili rappresentano un esempio affascinante di come la natura trovi soluzioni innovative per la sopravvivenza.