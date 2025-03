Cosa Sono e Qual è la Loro Utilità

Le criptovalute, come il Bitcoin, sono valute digitali che operano tramite tecniche crittografiche, in particolare attraverso la blockchain. La loro volatilità è notevole, con valori di mercato che possono variare drasticamente: ad esempio, un Bitcoin ha raggiunto 80 mila Euro, rispetto ai 60 mila Euro di un anno fa. Le criptovalute esistono solo in forma digitale e non sono sostenute da banche o governi, ma funzionano in un sistema decentralizzato. In questo sistema, ogni transazione è registrata in un grande database pubblico e condiviso, evitando la necessità di banche tradizionali.

La sicurezza delle transazioni è garantita dalla crittografia e dalla metodologia della blockchain, in cui le transazioni sono unite in blocchi sicuri. Tuttavia, i miners svolgono un ruolo fondamentale nel verificare e confermare queste transazioni. Le criptovalute, pur essendo accumulate come riserve di valore, non sono considerate “denaro vero” poiché non hanno corso legale e il loro valore fluttua rapidamente, rendendole più simili a strumenti finanziari piuttosto che a monete nel senso tradizionale.

Il principale rischio associato alle criptovalute è la loro volatilità, che può portare a guadagni rapidi ma anche a perdite significative. Inoltre, il mercato delle criptovalute è soggetto a truffe, dato che le identità degli utenti possono rimanere anonime a causa del pseudonimo utilizzato nelle transazioni. Sebbene la crittografia garantisca un alto livello di sicurezza, il riciclaggio di denaro sporco rappresenta un problema, poiché è difficile tracciare attività illecite una volta che i fondi sono convertiti in criptovalute. In sintesi, le criptovalute presentano opportunità di investimento ma anche sfide significative in termini di sicurezza e legalità.