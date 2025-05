Cosa Sono e Qual è il Loro Scopo

WhatsApp sta testando una nuova funzione per le chat di gruppo, che consente di crearle senza dover subito aggiungere partecipanti. Nella versione beta per Android (2.25.14.12), alcuni utenti possono già utilizzare questa opzione, che consente di creare chat di gruppo “vuote”. Questa innovazione, riportata da WABetaInfo, offre due vantaggi principali. In primo luogo, permette una gestione più flessibile dei gruppi, consentendo agli utenti di organizzarli senza fretta. In secondo luogo, rende più semplice la creazione di chat utilizzate come spazi personali per appunti e archiviazione di contenuti. WhatsApp sembra voler rispondere così alle reali esigenze degli utenti, offrendo uno strumento più versatile.

Per accedere a questa funzione, i beta tester devono premere il tasto per iniziare una nuova chat, selezionare “Nuovo gruppo” e controllare se appare un messaggio che consente di non aggiungere partecipanti immediatamente. Se il messaggio è disponibile, si può creare un gruppo “vuoto”. Attualmente non ci sono dettagli sulle tempistiche per il rilascio ufficiale di questa funzione nella versione stabile dell’app.

L’utilità delle chat di gruppo “vuote” è più significativa di quanto sembri, soprattutto per la flessibilità offerta. Ad esempio, se si sta organizzando un viaggio o un progetto, è possibile creare un gruppo e aggiungere i partecipanti in un secondo momento, riducendo la pressione iniziale. Inoltre, facilita l’uso alternativo delle chat, poiché molti utenti creano gruppi per salvare link, note o documenti, senza dover aggiungere un altro contatto. Ora, questa operazione non sarà più necessaria per chi ha già accesso alla funzione.