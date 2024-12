Cosa sono e perché sono letali. Ce lo spiega l’esperto.

I bigattini, larve della mosca carnari (Sarcophaga carnaria), possono causare gravi danni agli animali domestici, richiedendo spesso l’intervento veterinario. Questi piccoli vermi bianchi si sviluppano nutrendosi di carne in putrefazione e di animali malati. A differenza di altre mosche, la Sarcophaga carnaria è vivipara, quindi non depone uova, ma le larve sono direttamente ospitate nella carne. Questo fenomeno è noto come miasi, una condizione in cui le larve infettano i tessuti di un organismo vivente.

La miasi può interessare anche gli esseri umani, rendendo cruciale mantenere le ferite pulite e coperte per evitare l’infestazione da parte di mosche. Le larve penetrano nei tessuti, negli organi e nelle ossa degli animali, causando loro un grande dolore e, se non trattate tempestivamente, risultando spesso letali: un cane può morire in poche ore se non si interviene. La miasi è più comune durante i periodi caldi e umidi, quando le mosche si riproducono, specialmente in primavera ed estate. La situazione si aggraverebbe se l’animale ha il pelo sporco di urine o feci, che attira ulteriormente le mosche.

È importante controllare periodicamente il proprio animale, specialmente se vive all’aperto o dopo un intervento chirurgico. Le mosche sono attratte dall’odore del sangue e della carne, e possono depositare le loro uova sul pelo dell’animale. Queste larve si presentano come piccoli chicchi bianchi, simili a riso, attaccati al pelo dell’animale e vanno rimosse il prima possibile. Gli strumenti necessari per questa operazione includono guanti, forbici, un rasoio usa e getta e un detergente antibatterico.

In caso le larve siano già penetrate, è fondamentale contattare un veterinario per una pulizia chirurgica. La prevenzione è essenziale: mantenere l’animale pulito, trattarlo con antiparassitari e proteggerlo da fonti di calore intense può ridurre il rischio di infestazione. La disinfezione dell’area e l’uso di Betadine diluito possono aiutare a tenere lontane le larve. Mantenere un controllo costante sulla salute e sull’igiene del proprio animale è vitale per evitarne le conseguenze fatali.