Sharewood, Viaggi in musica: la novità annunciata dal portale di turismo outdoor. Ecco in cosa consiste questo progetto che coinvolge nomi del calibro di Saturnino.

Hai mai pensato di partire in viaggio con il tuo musicista del cuore? Da oggi il tuo sogno potrà diventare realtà grazie al nuovo progetto Viaggi in musica, ideato da Sharewood. In un ambito, quello del turismo, messo a dura prova dalla pandemia da Coronavirus, il noto portale non molla, anzi rilancia con una serie di iniziative che legano indissolubilmente i viaggi outdoor alla compagnia di musicisti noti come Saturnino, il bassista di Jovanotti, e Christian Meyer, batterista delle Storie tese.

Cosa sono i Viaggi in musica di Sharewood?

Come spiegato ai microfoni di Wired da Giulia Trombin, ceo di Sharewood, l’obiettivo è quello di unire l’emozione del viaggio a quella della musica. Il progetto si snoda in due formule, di cui la prima è chiamata Parti con l’artista. Si tratta di viaggio che dà la possibilità a gruppi di massimo venti persone di scoprire un territorio nuovo in compagnia di un musicista importante.

Nel mese di ottobre si potrà ad esempio partire per i colli di Tortona o in Valle Aurina con Christian Meyer, batterista delle Storie Tese, approfondendo così anche lo studio delle percussioni. Tra i nomi che finora hanno aderito, oltre a Meyer, ci sono Saturnino, Gianluca Veronale e Andrea Rock.

Viaggi in musica: gli itinerari a base di esperienze musicali

L’altra formula, che non prevede viaggi di gruppo o date fisse, è invece incentrata sugli itinerari turistici a base di esperienze musicali. Si tratta di viaggi in giro per l’Italia, dal museo di Puccini a Lucca al laboratorio di danze siciliane a Palermo, passando per la musica etrusca in Maremma e per la tammurriata a Vietri. Un totale di 25 proposte differenti per dei Viaggi in musica unici nel proprio genere.

Al momento le mete sono tutte italiane, ma non si esclude un ampliamento dell’offerta nei prossimi mesi: “Ci siamo focalizzati sul nostro paese per supportare il turismo e i territori. Abbiamo cercato un modo innovativo per promuovere le destinazioni a seconda delle emozioni“.

