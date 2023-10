Cosa sognano cani e gatti? Ti stupirà quanto la risposta ti riguarda

Siamo tutti convinti che cani e gatti sognano quando dormono, ma che cosa sognano? Ecco la risposta della scienza.

Chi vive con un cane o con un gatto e dorme spesso accanto a loro sa bene che possono sia russare che lamentarsi e muoversi mentre sono addormentati. Spesso scappa un sorriso perché sembrano proprio delle persone, magari il partner che abbiamo vicino.

Quando si muovono e si lamentano, che cosa provano? La domanda che molti si pongono è: che cosa sognano cani e gatti? Sarebbe molto interessante riuscire a capirlo e, ovviamente, ci sono stati degli studi su questo argomento.

Cerchiamo di capire meglio che cosa hanno visto e pensato gli scienziati fino a questo punto e se possiamo sapere oppure no come sono i sogni dei nostri amici a quattro zampe.

Cosa sognano cani e gatti?

Gli unici animali che sono stati in grado di raccontare i loro sogni a loro modo sono stati i gorilla. Questi hanno una fase REM uguale a quella delle persone in cui sognano. La fase del dormire si divide tra questa in cui c’è attività cerebrale e momenti in cui il cervello è molto meno attivo. Anche altri animali possono sognare?

Al momento non ci sono certezze da parte degli studiosi su come funzionino i sogni degli animali e, quindi, anche quelli dei nostri animali domestici per eccellenza, cani e gatti.

Pero, ci sono delle ipotesi che sembrano essere molto vicine alla realtà. Gli studiosi hanno osservato che i topi hanno un sonno molto breve, mentre gli elefanti hanno una fase REM più lunga della nostra. Le dimensioni, probabilmente, contano. Inoltre, pesci e rettili hanno un’alternanza di fasi REM/non REM che forse impedisce loro di sognare.

Dunque, è lecito pensare che anche i cani e gatti possono sognare in quanto mammiferi e in quanto a stretto contatto con le persone. Inoltre, è chiaro che durante il sonno provano qualcosa perché si muovono e si lamentano. Non può essere altro che per un sogno in cui stanno vedendo o facendo qualcosa.

Cosa provano cani e gatti quando dormono

Secondo gli esperti non c’è motivo di pensare che cani e gatti siano diversi da noi per quanto riguarda l’argomento sogni.

Gli studiosi si sono interessati di più al sogno dei gatti e, quindi, hanno qualche elemento in più. Uno studioso in particolare, Michel Jouvet, ha distrutto l’area del cervello che inibisce i movimenti durante il sonno nei gatti dei suoi esperimenti. Di conseguenza, quando entravano nella fase REM, si muovevano tantissimo, anzi, balzavano in piedi per fare agguati e inseguimenti. Era come se stessero cacciando.

Nei cani, invece, ci sono delle ipotesi secondo le quali quando sognano vedono la persona che li accudisce, sentono il suo odore e fanno attività che sono abituati svolgere durante il giorno.

Una domanda è questa: perché quando dormono i cani muovono le zampe? Secondo gli esperti la risposta più ovvia in questo caso è quella più vera. Stanno sognando di correre. È compatibile con la loro natura e con le attività che svolgono spesso.