Cosa Significa il Taglio dei Tassi BCE per le Famiglie

Le recenti decisioni della Bce, che ha ridotto il tasso di riferimento a 2,25% con un taglio di 25 punti base, hanno avuto effetti positivi sulle rate dei mutui e sui costi di finanziamento per famiglie e imprese. Si prevede che la rata di un mutuo variabile standard si riduca di circa 17 euro, passando da 640 a 623 euro, con una possibile ulteriore diminuzione a 598 euro entro fine anno. Per un mutuo da 100.000 euro a 20 anni, il risparmio mensile potrebbe arrivare a 76 euro, mentre per un mutuo da 250.000 euro a 30 anni, il risparmio sarebbe di 203 euro al mese, oltre 2.400 euro annui. I tassi sui mutui fissi potrebbero scendere fino al 2,55%, significativamente ridotto rispetto al 4% di un anno fa.

Il costo del denaro più basso potrebbe incentivare un aumento dei prestiti alle famiglie e alle imprese. Secondo la Bce, il tasso d’interesse medio sui nuovi prestiti alle imprese è diminuito al 4,1% a febbraio, con una crescita del 2,2% dei prestiti alle imprese. Tuttavia, gli standard creditizi si sono irrigiditi, riflettendo l’ansia delle banche riguardo ai rischi economici.

Inoltre, il costo del debito pubblico sta diminuendo. I tassi dei Btp decennali sono scesi dal 5% a fine 2023 al 3,20% a dicembre 2024, portando a risparmi stimati di 17 miliardi di euro nel periodo 2025-2029 per interessi passivi. Tuttavia, l’aumento dei rendimenti dei Treasury ha impattato anche sui Btp, il cui rendimento è risalito a 3,65%.