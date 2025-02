Cosa Significa Essere Woke secondo l’Attrice

Durante la cerimonia dei SAG Awards 2025, Jane Fonda ha ricevuto il premio alla carriera, un riconoscimento significativo per la sua lunga carriera nel cinema. Sebbene non nomini esplicitamente Donald Trump, il suo discorso affronta temi di rilevanza sociale, come i diritti civili e lavorativi, riflettendo il suo impegno attivista, che la portò a essere arrestata tre volte nel 2019 per manifestazioni sul cambiamento climatico.

Fonda, già vincitrice di due Oscar, un Emmy e sette Golden Globes, ha utilizzato l’occasione per parlare anche del ruolo dei sindacati, sottolineando la loro capacità di creare comunità e di dare potere a tutti, inclusi attori e sceneggiatori. Ha espresso preoccupazione per i tagli agli enti e alle aziende apportati dalla nuova amministrazione Trump, avvertendo che molte persone saranno colpite negativamente da queste decisioni. Fonda ha esortato Hollywood a non lasciare che questa situazione passi inosservata e a essere audace e coraggiosa di fronte alle sfide attuali.

Particolare attenzione è stata dedicata al concetto di “woke”, un termine che, secondo Fonda, è stato distorto dall’estrema destra negli Stati Uniti. Ha ribadito che l’empatia e l’attenzione verso gli altri non sono debolezze, ma aspetti fondamentali del lavoro dell’attore, il quale deve essere capace di creare un legame profondo con gli altri. Fonda ha riassunto la vera essenza di essere “woke” come un semplice interessamento per le altre persone, rendendo chiaro che è un valore fondamentale e non un’ideologia da disprezzare.