cosa significa e quando preoccuparsi

Cosa significa quando il cane ha il naso secco e quando è il momento di preoccuparsi per la sua salute? Le risposte.

Di solito, se una persona ha un contatto con il muso di un cane, e in particolare con il naso, sente che questo è bagnato o comunque leggermente umido. Dovrebbe essere la normalità, ma potrebbe accadere di sentirlo anche secco.

Se il cane ha il naso secco o asciutto che cosa significa e quando è il momento di preoccuparsi? Cerchiamo di capire come mai i cani hanno bisogno di averlo sempre umido e che cosa dicono gli esperti su questo argomento.

Sapere tutto ciò che riguarda la salute del cane è fondamentale quando si ha la fortuna di averne uno o più che girano per casa o per il giardino. In questo modo si possono prevenire molti problemi e agire in tempo qualora ci fossero.

Cosa significa se il cane ha il naso secco

Parlando di naso del cane, dobbiamo specificare che l’olfatto è il senso in assoluto più sviluppato che hanno.

Quindi, tutto nell’organismo di un cane, funziona in modo tale da rendere questo senso assolutamente perfetto e da farlo agire al meglio delle sue possibilità. Questo significa che il naso deve essere umido. Nell’umidità si attaccano meglio le particelle odorose e il cane può percepire al meglio gli odori che lo circondano.

Inoltre, il naso dei cani, che si chiama più propriamente tartufo, deve essere sempre umido per un altro motivo, ovvero quello di regolazione della temperatura corporea. Più il cane ha caldo e più il suo naso sarà bagnato. Più il cane si muove e più il naso gocciolerà.

Tuttavia, a volte il naso può essere secco. Non sempre questa condizione è da associare subito ad un problema. A volte può essere una condizione del tutto normale. Vediamo qui di seguito ulteriori dettagli.

Quando preoccuparsi

Ci sono alcune situazioni in cui il naso secco è una naturale conseguenza.

È del tutto normale se il naso è secco in queste circostanze:

dopo il riposo : quando dorme il cane non ha la possibilità di leccare spesso il suo naso, quindi, al risveglio questo sarà un po’ secco;

: quando dorme il cane non ha la possibilità di leccare spesso il suo naso, quindi, al risveglio questo sarà un po’ secco; per via dell’età : i cani anziani sono portati ad avere spesso il naso asciutto;

: i cani anziani sono portati ad avere spesso il naso asciutto; ambiente caldo e secco : se in casa c’è una temperatura alta, oppure il cane è abituato a stare vicino al termosifone, è normale che il naso si asciughi e rimanga così a lungo;

: se in casa c’è una temperatura alta, oppure il cane è abituato a stare vicino al termosifone, è normale che il naso si asciughi e rimanga così a lungo; dopo una corsa: l’esercizio fisico può creare disidratazione nel cane e questo si vede dal naso.

Poi, a seconda del momento della giornata un cane può avere il naso umido o secco, alternare questi due momenti, ma è tutto assolutamente nella norma.

Bisogna preoccuparsi, invece, quando il naso, oltre ad essere secco, è anche caldo e questa condizione si protrae per lungo tempo. In questo caso, potrebbero esserci dei problemi di salute, come:

scottatura : in questo caso compare anche del rossore e il cane deve essere curato immediatamente;

: in questo caso compare anche del rossore e il cane deve essere curato immediatamente; disidratazione : se si verifica anche vomito, debolezza, occhi affossati e rossi;

: se si verifica anche vomito, debolezza, occhi affossati e rossi; secrezioni insolite: se ci sono secrezioni o sanguinamento è importante indagare la causa specifica.

Il tutto ovviamente deve essere analizzato e affrontato dal veterinario. È l’unico che ha i mezzi per capire di che cosa si tratta e che ha le competenze per intervenire nel modo giusto.