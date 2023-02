cosa significa e quando allarmarsi

Il cane sbadiglia quando stiamo insieme, una frase che diciamo spesso. Ma perché succede? Scopriamo, insieme, il suo significato e se è il caso di allarmarsi.

Stare insieme al proprio amico a quattro zampe è sempre occasione di felicità e benessere, sia per la mente che per lo spirito. La compagnia dell’animale domestico fa bene al cuore e alla salute, così dicono gli esperti da anni. Con noi, il pet può avere degli atteggiamenti curiosi. Oggi, vediamo perché il cane sbadiglia quando stiamo insieme e perché ci si allarma.

Il cane sbadiglia quando stiamo insieme: le ragioni principali

Si tratta di una caratteristica che appartiene non soltanto a noi umani, ma anche ai nostri amici pelosi. Sbadigliare è normale nell’animale, ma cosa significa se succede troppo spesso insieme al suo padrone? Approfondiamo nell’articolo.

I momenti che si trascorrono insieme a Fido sono quelli che ci fanno riprendere dopo una lunga giornata e che ci aiutano a dimenticare i pensieri negativi che ci portiamo dietro.

Quando siamo in compagnia del pet, è inevitabile notare i suoi atteggiamenti e il modo in cui si relaziona a noi, in specifici contesti e momenti della giornata.

Per ogni proprietario, è facile accorgersi se il cane è stufo delle coccole o se si è annoiato di stare in nostra compagnia, perché la prima cosa che farebbe è andarsene di colpo.

Non sempre, però, si è bravi a capire alcuni messaggi da parte dell’amico peloso, perché occorre esperienza per interpretare correttamente le sue azioni più strane.

Ad esempio, può capitare di notare, mentre si è con bau, che lui sbadigli molto e non ci si capacita della ragione per cui lo fa.

Ebbene, uno studio dello sbadiglio canino portato avanti nell’Università di Lund, in Svezia, ci dice che dietro il suo gesto c’è una vera spiegazione scientifica, che svelerebbe il mistero.

Quanto influenza lo sbadiglio sul cane

In effetti, i nostri amici cani sono animali molto percettivi e possono essere influenzati dai comportamenti umani, così come riescono ad entrare perfettamente in empatia con noi.

Gli scienziati dell’Università di Lund hanno evidenziato questo concetto e compreso quanto l’atto di sbadigliare umano possa essere contagioso sugli animali domestici.

In teoria, la pratica dello sbadigliare è generalmente legato al concetto di noia (rivolto a persone e/o situazioni che si stanno vivendo), ma non è questa la risposta da dare se ti chiedi perché il cane sbadiglia quando stiamo insieme.

Il cane sbadiglia quando stiamo insieme: l’effetto specchio

Come abbiamo accennato sul comportamento canino che viene influenzato da quello umano (quindi, del suo padrone), in realtà il pet tenderebbe a sbadigliare perché lo vede fare spesso a lui.

Durante lo studio effettuato sui 29 cani presi per l’esperimento, gli esperti ci dicono che 21 di essi si sono addormentati per l’effetto dello sbadiglio contagioso da parte dei loro umani.

Si tratta dell’effetto specchio, per il quale gli esemplari imitano l’azione dello sbadiglio dai loro padroni e in modo più veloce, spalancando la bocca, inspirando ed espellendo aria.

Fido e il suo comportamento: quando preoccuparsi

I cani vivono dei contesti umani che tendono ad influenzare spesso il loro comportamento. Stando insieme all’umano, Fido cerca quasi di essere come lui e di imitarlo. Leggiamo a cosa occorre stare attenti se si vede il cane sbadigliare.

Come abbiamo detto, vivendo ogni giorno della sua esistenza accanto al padrone umano, un cane proverà ad essere come lui e a imparare a comportarsi in maniera “umana”, spesso anche per accontentarlo di più.

Ogni azione che svolgiamo davanti agli occhi di Fido influenza comunque il suo modo di essere, con noi e con gli altri, perciò si deve essere responsabili quando gli si dà una educazione.

Per dirla in parole pavore, se la situazione che il pet vive con il suo padrone è calma e rilassata, lui potrà sbadigliare proprio perché si sta rilassando in quel momento, che glielo consente.

La capacità dell’animale di imitarci, durante i momenti insieme, è la prova dell’amore e della fiducia che lui pone in noi. Il cane potrà seguirci ovunque e renderci fieri in ogni modo, anche facendo ciò che facciamo noi.

In pratica, secondo gli studiosi di Lund (e non solo), un cane che sbadiglia significa che è profondamente legato al suo padrone.

Fido si sente completamente in pace e rilassato con lui e lo dimostra tramite questo gesto.

Attenzione, però, a monitorare la frequenza con cui avviene lo sbadiglio durante il giorno.

Sbadigliare in modo eccessivo, unito ad uno stile di vita poco sano e sedentario, possono indicare la presenza di un problema di salute da approfondire con il suo veterinario.