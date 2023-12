cosa significa e cosa fare

Cosa significa se il cane fa la cacca nera e che cosa bisogna fare? Seguiamo le indicazioni degli esperti per fare la cosa giusta.

Prendersi cura di un cane vuol dire affrontare diverse situazioni e tenere conto di diversi aspetti. La parte che piace di meno, diciamo così, è quella relativa ai bisogni del cane. Prima bisogna insegnargli dove farli e poi bisogna comunque sempre raccoglierli.

È un argomento che le persone non affrontano facilmente e volentieri, ma occorre farlo perché dai bisogni del cane si possono capire tante cose come la sua salute. Se il cane fa la cacca nera, ad esempio, che cosa significa? In questo articolo proveremo a capirlo con le indicazioni degli esperti.

Osservare i bisogni del cane ci permette di capire se c’è qualche problema o se va tutto bene, se bisogna chiamare il veterinario o si può stare del tutto tranquilli.

Il cane fa la cacca nera: che cosa significa

Anche se molte persone evitano l’argomento, quando si ha un cane è importante guardare sia il colore della pipì sia la forma e il colore delle sue feci. Ogni esperto lo raccomanda perché da questo si possono capire tante cose importanti.

La salute passa molte volte dall’intestino e a seconda del colore delle feci e della loro consistenza si può capire se c’è qualche problema. Normalmente, le feci del cane dovrebbero essere di forma cilindrica, dimensioni più o meno costanti e di varie sfumature di marrone. Questo dipende dall’alimentazione.

Poi, bisogna tenere conto di quante evacuazioni fa il cane al giorno. Potrebbe capitare di stimolare di più l’intestino a seguito di tanta attività fisica. Quindi, una terza o una quarta evacuazione potrebbero risultare tendenti al semi-liquido.

Questo è il quadro complessivo normale. Se, invece, il cane fa delle feci che sono di un colore anomalo, quindi non marrone, allora c’è qualcosa che non va. In base al colore si può anche capire cosa. Il colore nero significa che è presente del sangue digerito che proviene dalla porzione superiore dell’apparato digerente.

Cause e cosa fare

Le cause per il colore nero nelle feci potrebbero essere diverse.

Ecco un piccolo elenco:

ulcere nello stomaco (potrebbe essere conseguenza di alcuni farmaci)

ostruzione intestinale

ragadi

infezioni batteriche

malattie di coagulazione del sangue

avvelenamento

polipi o cancro

Capite bene che se doveste vedere il colore nero nelle feci del cane è il caso di chiamare subito il veterinario e procedere a tutti gli accertamenti necessari.

A volte, la cacca nera potrebbe essere causata dal fatto che il cane si è leccato una ferita sanguinante. In questo caso il colore nero sarà solamente occasionale, ovvero presente una volta sola.

In ogni caso, serve assolutamente l’intervento di un esperto perché bisogna arrivare alla causa specifica il prima possibile e poi intervenire con la terapia adeguata. Questa può essere suggerita solo da un professionista.

Ecco, quindi, perché è sempre molto importante tenere d’occhio la forma, la consistenza e il colore delle feci del cane. Potreste salvargli la vita.