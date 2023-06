Può succedere che il gatto faccia la pasta con le unghie e questo gesto può farci del male, ma ecco cosa significa e come comportarsi.

Fare la pasta per un gatto è un comportamento istintivo e naturale che, però, riserva solo a chi vuole bene. Noi indichiamo questo atteggiamento con “fare la pasta” perché è come se con le zampe stesse impastando e lavorando la pasta ed è un movimento molto simpatico da vedere.

Un gatto lo fa da piccolo per sollecitare l’uscita del latte dalle mammelle della mamma, poi lo fa per affetto nei confronti di chi si sta prendendo cura di lui. Ma cosa succede se il gatto fa la pasta con le unghie? In quel caso, potrebbe farci molto male e ferirci. Ma perché lo fa?

Inoltre, come dobbiamo reagire? Prima dobbiamo capire i motivi, perché se nella testa del gatto sono motivi buoni, allora bisogna agire di conseguenza e non sgridarlo.

Il gatto fa la pasta con le unghie: perché e cosa fare

Può essere un momento rilassante per entrambi quello in cui il gatto fa la pasta, ma se tira fuori le unghie?

Secondo la psicoetologa felina Ewa Princi, il gatto può estrarre le unghie in quel momento ma non con l’intenzione di fare del male. Si può dire sia una forma un po’ esagerata di affetto, ma nella testa del felino è una cosa bella e buona e sta dimostrando tanto affetto verso la persona che gli sta vicino.

In questo caso, mai sgridarlo e mai alzare le mani. Lui non capirebbe mai il rimprovero e, anzi, finireste per confondergli le idee. Può chiedersi: “Non vuole il mio affetto?”. E non è questa sicuramente la nostra intenzione. Noi vogliamo semplicemente difenderci da eventuali ferite e graffi.

Allora, le cose da fare sono due:

portare il gatto, con tante coccole, a sdraiarsi su un fianco in modo che non riesca a fare pressione con le unghie e che piano piano di rilassi fino ad addormentarsi; mettere una coperta tra le sue unghie e la pelle: per lui non farà differenza e per noi, invece, sì mettendoci al sicuro da eventuali ferite.

Questi possono essere due modi efficaci di proteggersi dalle sue unghie continuando a ricevere il suo affetto.

Quando “fare la pasta” è un gesto di stress

Non sempre fare la pasta è un gesto positivo da parte del gatto. Spieghiamo meglio.

Per un gatto il gesto di impastare è sempre positivo. Quando lo fa su di noi è per dirci che ci vuole bene e ci ha accettato come parte della sua famiglia. Tuttavia, a volte, potrebbe farlo in risposta a situazioni di stress.

Infatti, questo gesto per lui ha un effetto rilassante. Se soffre di stress e di ansia, potrebbe ricorrere a fare la pasta per cercare di rilassarsi da solo. Si può, comunque, distinguere tra le due motivazioni.

Se ciò che lo porta ad impastare è lo stress, il gatto lo farà in continuazione per ore e ore. Invece, se è per esprimere affetto lo farà per un tempo molto più breve.