cosa si rischia secondo la legge

La legge dice che tenere il cane nel box auto è reato: cerchiamo di capire il motivo e che cosa si rischia se si commette questo errore.

Alcuni animali sono diventati ormai parte della nostra quotidianità e anche loro hanno dei diritti secondo la legge. Le varie associazioni ci tengono sempre a fare campagna di sensibilizzazione, perché ancora oggi i maltrattamenti e gli abbandoni di cani e gatti sono molti e all’ordine del giorno.

La legge considera reato maltrattare un animale oppure abbandonarlo, tema che si avverte molto di più con l’arrivo della bella stagione. Ma ci sono anche altre cose che forse non tutti conoscono.

Tenere il cane nel box auto, ad esempio, è considerato reato. C’è una nuova legge che ha sancito le condizioni in cui un cane non può e non deve assolutamente essere tenuto.

Vediamo alcuni dettagli di questa normativa che a molti sfugge. Mai sottovalutare questo aspetto perché si rischiano pene severe. Quindi, ecco com’è giusto tenere il cane e che cosa evitare.

Tenere il cane nel box auto è punito dalla legge: tutti i dettagli

Ricordiamo che, attualmente, la pena prevista per chi maltratta un animale è di reclusione da tre a diciotto mesi oppure una multa che può andare da 5mila a 30mila euro.

Tuttavia, attenzione a che cosa si intende per maltrattamento. I giudici non considerano tale comportamento soltanto il provocare ferite all’animale, ma anche tenerlo in luoghi non adatti.

Uno di questi luoghi è il proprio box auto o il proprio garage. Tenere un cane chiuso al suo interno in condizioni precarie significa maltrattamento ed è, quindi, considerato un reato.

Mettere un cane al buio, in uno spazio piccolo e senza areazione, è molto grave. Questo non permette all’animale di vivere bene, non consente di respirare aria pulita e non consente di mantenersi pulito. Pensiamo al fatto che non potrà fare i suoi bisogni in altro luogo.

Gli esperti chiedono massima attenzione a situazioni di questo tipo, purtroppo ancora molto diffuse. C’è chi rinchiude in questo modo il proprio cane se deve allontanarsi per qualche giorno.

Se si vedono atteggiamenti e comportamenti simili nei confronti di un cane o di un altro animale bisogna segnalarlo alle autorità. Si possono chiamare i carabinieri, la polizia, i Vigili del Fuoco e le associazioni di animali più vicine.

Come rendere confortevole l’ambiente per Fido

Nonostante il garage non sia il posto adatto a tenere il cane, ci sono diversi tipi di box auto e di garage. Alcuni di questi potrebbero essere modificati per tenere un cane nel modo giusto.

Ecco che cosa si potrebbe fare:

togliere tutti gli oggetti appuntiti e pericolosi;

isolare il box in modo da ottenere una temperatura ideale per il cane sia d’estate che d’inverno;

in modo da ottenere una ideale per il cane sia d’estate che d’inverno; mettere i suoi giochi preferiti;

dividere la zona cibo da quella riposo e bisogni;

cibo da quella riposo e bisogni; collegare il box al recinto esterno in modo da dare al cane un posto riparato e uno all’aperto che può gestire in autonomia.

Questi sono solo alcune delle possibilità, ovviamente si può e si deve consultare un esperto per poter allestire tutto per il benessere dell’animale.