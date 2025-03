Cosa si può fare con immagini e video: limiti e modalità d’uso

OpenAI ha lanciato Sora in Italia e in Europa, un servizio che consente di creare contenuti video utilizzando l’intelligenza artificiale, a partire da semplici prompt testuali o da immagini già esistenti. L’accesso a Sora è riservato agli abbonati ai piani ChatGPT Plus e Pro, che costano rispettivamente 20 e 200 dollari al mese.

La generazione di video con Sora avviene tramite un sistema di crediti: gli abbonati a ChatGPT Plus ricevono 1.000 crediti al mese, utilizzabili per generare video di massimo 5 secondi a 720p o 10 secondi a 480p. Gli utenti del piano ChatGPT Pro, invece, hanno a disposizione 10.000 crediti, che permettono di generare clip di 20 secondi a 1080p, oltre a cinque generazioni simultanee e la rimozione della filigrana dai filmati.

Per utilizzare contenuti esistenti come riferimento per nuove creazioni, OpenAI richiede che le immagini non siano protette da copyright e non rappresentino persone o minori. In caso di violazione di queste regole, i crediti dell’utente possono essere decurtati e l’accesso al servizio bloccato.

Sora consente la generazione di vari tipi di video, come video musicali e cortometraggi. Per iniziare a generare video è necessario visitare Sora.com, accedere al proprio account ChatGPT, inserire un prompt nel campo dedicato e selezionare formati e durate desiderati. È possibile anche caricare contenuti preesistenti. Una volta pronte le impostazioni, si può avviare la generazione del video e modificare il contenuto tramite lo storyboard.