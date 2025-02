Cosa Serve per il Via Libera

Il decreto bollette dovrà essere ulteriormente rinviato, poiché la bozza attuale è stata giudicata “non soddisfacente” dalla premier Giorgia Meloni. L’esame del decreto, previsto per il 25 febbraio, è stato posticipato a venerdì 28 febbraio per consentire una revisione più accurata, in modo da garantire una risposta efficace per imprese e famiglie, specialmente per i più vulnerabili. Meloni intende anche valutare le coperture finanziarie e possibili conflitti con il Pnrr.

Il rinvio è stato ben accolto dal Codacons, che aveva criticato i provvedimenti come inadeguati. Il Partito Democratico, però, ha espresso forti critiche, sostenendo che le bollette energetiche siano alle stelle e accusando il governo di non aver affrontato la questione in tempo. La capogruppo Pd alla Camera, Chiara Braga, ha denunciato l’inerzia della premier e ha presentato due proposte: dissociare il prezzo dell’energia dal gas e istituire un acquirente pubblico unico per ottenere prezzi più competitivi.

Inoltre, la Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa (Cna) ha richiesto interventi strutturali per supportare le piccole imprese, che affrontano costi energetici superiori del 40% rispetto alla media europea, con punte del 60% e 50% rispetto alle aziende spagnole e francesi. La Cna ha sottolineato la necessità di misure oltre ai bonus bollette per ridurre i costi energetici e migliorare la competitività del sistema italiano.