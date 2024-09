Cosa serve, dove si fa richiesta

Dal 16 settembre 2024, a Roma è possibile richiedere il passaporto presso gli uffici postali, grazie a un servizio sperimentale attivato in 12 postazioni della capitale. Questa iniziativa è stata già avviata a marzo nei comuni con meno di 15.000 abitanti tramite il progetto Polis di Poste Italiane, e ora è estesa anche alle grandi città. Si prevede che entro la fine di ottobre, circa 2.500 uffici postali in comuni minori accoglieranno richieste di passaporto, con un totale di circa 5.000 passaporti già richiesti attraverso questo canale, di cui il 65% consegnati direttamente a domicilio.

Per richiedere un passaporto, i residenti di Roma devono prenotare un appuntamento presso uno degli uffici abilitati. Potranno presentare la documentazione necessaria senza recarsi alla questura. Al momento della richiesta, i cittadini possono scegliere di ritirare il passaporto presso il commissariato o richiedere la consegna a casa. È possibile presentare domanda anche per i minori.

La prenotazione per richiedere il passaporto avviene tramite una sezione dedicata sul sito di Poste Italiane. I richiedenti devono poi recarsi all’ufficio postale scelto con un documento d’identità valido, il codice fiscale, due fotografie (che verranno legalizzate in loco), una marca da bollo di 73,50 euro e il pagamento di 42,50 euro per il bollettino del passaporto ordinario. Se si tratta di un rinnovo, è necessario consegnare il vecchio passaporto, se disponibile; in caso di smarrimento o furto, occorre fornire una denuncia.

Grazie a tecnologie avanzate, l’operatore dell’ufficio postale raccoglierà anche i dati biometrici del richiedente, come impronte digitali e foto, inviando successivamente la documentazione all’ufficio di polizia competente. Questa nuova modalità di richiesta per il passaporto mira a semplificare il processo, rendendolo più accessibile e conveniente per i cittadini.